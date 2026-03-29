金鍾國病名曝光！自揭患前庭神經炎「天旋地轉、連水都喝不下」，憔悴自白「像死過一遍」

「健身魔人」也敵不過過勞！金鍾國於 27 日在個人 YouTube 頻道上傳新片，首度坦承近期被診斷出患有「前庭神經炎」，並經歷了極度暈眩：「世界變得天旋地轉，什麼都做不了。」

「像死過一遍」：兩天滴水未進 躺著也暈到懷疑人生

前庭神經炎是一種內耳前庭神經發炎導致的急性症狀，最典型的反應就是劇烈眩暈、嘔吐、站立不穩。 金鍾國表示，如果過度勞累或壓力大，前庭器官就會發炎並失去平衡。 他心有餘悸地表示：「兩天以來什麼都沒吃，連水都喝不下，感覺就像死過一遍一樣。 就算躺著，世界也一直在轉。」令人倍感心疼。



過勞代價！一個月飛四國工作 免疫力崩潰報復

關於發病原因，金鍾國將其歸咎於高強度的工作行程：「一個月內往返四個國家搭飛機工作，病痛就突然找上門了。」事實上，在本月15 日播出的 SBS《Running Man》開場中，金鍾國就曾由同事HAHA攙扶著登場，並透露因耳蝸方面的異常導致平衡感崩潰：「得了一種這輩子從未聽過的怪病。」



熱血精神不滅！堅持「以動制動」找回平衡

金鍾國表示發病至今還不到一週、尚未痊癒，目前由經紀人代為開車，但他仍展現出驚人的鬥志。 他解釋道：「即便暈眩也要活動，這樣前庭器官才能自行找回平衡。 因為左側壞掉了，需要靠右側重新找回重心。」據他所知，愈早開始活動，康復速度才會愈快。



「前庭神經炎」通常與病毒感染或免疫力下降有關，對於視運動如命的金鍾國來說，無法掌控身體平衡無疑是生理與心理的雙重考驗。 目前他正一邊接受治療一邊維持基本行程，展現了身為頂級藝人的敬業精神。

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