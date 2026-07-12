金敏荷正面回應外貌批評！坦言「我對自己的外貌很滿意」：不會為了迎合標準美而改變

實力派演員金敏荷坦率分享了自己對外界評論外貌的真實心情。

近日，BBC News Korea官方頻道公開了金敏荷的訪談影片。訪談中，被問及與外貌有關的問題時，金敏荷表示：「我對自己的外貌非常滿意。現在很多人都在討論我的外貌，但其實我只是為了下一個角色而減重，那只是和我的工作有關。」

她接著說：「我已經做好準備，會依照所飾演的角色改變自己的身材或外貌。我的外貌和我的工作有著非常密切的關係，並不是因為所謂的標準化美感。」展現了自己的堅定想法。



談到對角色的熱情時，金敏荷表示：「無論在什麼時候、什麼地方，以什麼樣的方式塑造自己的模樣，我都非常滿意。無論呈現什麼樣子，我都有那麼做的理由。我認為那些並沒有那麼重要，我更想專注在自己的角色上。」再次強調自己對演戲的投入。

此前，金敏荷因大幅減重，以及外貌明顯改變、改善烏龜頸姿勢等，引發網友高度關注。對此，她在本月3日為電影《Hana Korea》接受訪問時，也曾表示：「沒想到會引起這麼大的話題，還受到大家這麼多關注。」對外界反應顯得有些意外。

當時談及減重幕後故事時，她透露：「我的體重確實減了很多。從拍攝《颱風商社》開始，花了兩年的時間慢慢瘦下來。和拍攝《Hana Korea》時相比，大約瘦了16至17公斤。」她也表示：「雖然還不能具體透露下一部作品，但那是一個必須大幅減重的角色。」讓外界更加期待她的下一步演藝動向。



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