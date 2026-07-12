還記得《陽光先生》那個日軍下士嗎？李正賢突拋震撼彈：12月結婚＋簽約新公司！

還記得《陽光先生》裡那位讓觀眾恨得牙癢癢的日軍下士「津田波」嗎？飾演該角的實力派演員李正賢日前無預警拋出雙重喜訊——不只宣布12月結婚，還同時簽約新東家，人生跟事業都要展開全新篇章！

根據韓媒報導，李正賢所屬的新經紀公司「Eplay ENT」同步公開了婚訊與合約消息。公司表示：「李正賢即將於12月舉行婚禮，同時與新公司簽約，在人生與事業兩方面都迎來新的開始。」據悉新娘是圈外人，兩人已經穩定交往超過一年。婚後李正賢也不會放慢演藝腳步，經紀公司掛保證：「會全力支持他發揮更多元的演技潛力，透過更多作品與活動跟粉絲見面。」



2018年憑藉金銀淑編劇的神作《陽光先生》打開知名度的李正賢，在劇中飾演日軍下士「津田波」，靠著留學日本練就的流利日語台詞與細膩角色詮釋，讓觀眾留下極深印象，甚至被封為「日軍專業戶」。



之後他陸續演出Netflix《Sweet Home》、電視劇《雪降花》、《7人的逃脫》、《新兵》1、2季，累積豐富的戲路。今年下半年他還有ENA新劇《新兵4》以及電影《新兵劇場版》即將接力上檔，婚禮前後行程滿檔！

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