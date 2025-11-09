【有雷】李俊昊 X 金敏荷《颱風商社》高開低走？ 「主線拖沓+戀情生硬」惹爭議，觀眾仍盼後續反轉

開播初期以新穎題材與強大卡司引發熱烈討論的Netflix劇集《颱風商社》，近日播至中段卻似乎陷入低潮。儘管劇情節奏放緩、主線與情感線備受質疑，但不少觀眾仍期待李俊昊能以後續劇情扳回一城。

亮眼開局：從「時代劇佳作」起跑

《颱風商社》由《衣袖紅鑲邊》《歡迎來到王之國》李俊昊和《柏青哥》《照明商店》金敏荷主演，講述亞洲經濟危機時期的青年成長故事：男主角「強太風」在父親倒下後頂住各方壓力，堅持接下瀕臨破產的商社，努力用自己的方法守住家人和同事。 前兩集對90年代的首爾和亞洲經濟危機進行了真實生動的描繪，加上父子之間的深刻羈絆，都給觀眾帶來很多感動，進而期待強太風帶領商社後打一場漂亮的翻身仗。



節奏放緩、主線模糊，中段劇情掀爭議

然而最近幾集的故事展開，卻屢屢讓人感到後勁不足。 一開始的「進口布料之爭」，還能算是強太風憑藉堅韌態度獲得貴人相助，意外取得致勝契機；為了從高利貸業者手中奪回貨物簽下不惜危險的協議，也算展現了強太風不同尋常的膽識。 （抑或是有勇無謀？ ）



*以下內容包含前9集關鍵內容！



自從故事背景從首爾搬到釜山，劇情逐漸變得鬆散拖沓，原本的商戰張力減弱。 在出口安全鞋受到「表商船」老闆阻撓時，強太風絞盡腦汁，最後想出的解法居然是走私，難免令人感到詫異和失望。 之後，商社三人為出口安全帽來到泰國考察、打通人脈，遇到的主要障礙竟然是職員行賄被抓、關鍵照片被路人撞落河水等，以個人失誤和意外事件推動劇情，令原本的商戰張力減弱，亦難擺脫「刻意製造問題」之嫌。



同時，「表商船」父子的對立動機也被指缺乏說服力。至於男女主角之間的感情線，從曖昧到示好的過程缺乏鋪墊、節奏突兀，到目前為止仍未能引起太多共鳴。



部份觀眾通過網路社群表達失望：「我期待的是酣暢淋漓的劇情，而不是含糊不清的解決方案、 令人胸悶的展開」「我以為是90年代版《未生》，結果成了太風的莽撞之旅，只有借用時代背景而已」「怎麼會有職員信任這樣的老闆，他做的很多事都讓人搞不懂，每次都用天降神兵的方式解決，簡直荒謬」「男女主角缺乏化學反應」「出差期間搞曖昧也太扯，要談戀愛至少等到回國之後啦」「 演員們的演技很棒，但劇本太粗糙，導演手法也缺乏足以彌補劇本的魅力」。

與此同時，也有人給出正面評價，認為劇情融合了家庭、愛情、友情、公司、成長等太多元素，或許是想描繪更完整的人生拼圖，才顯得節奏稍亂。



《颱風商社》一共16集，從第一集收視率5.9%起步，目前最高收視率是第8集的9.1%，昨晚第9集則驟然降至7.3%。 小編還是願意相信後續會有更加精彩的劇情，例如與表商船父子正面開戰、奪回辦公室、請回老職員，甚至將男主角喜愛的鮮花與業務進行聯結，所以會繼續追下去，也歡迎大家在留言區分享感想～

