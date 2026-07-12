金敏荷正面回应外貌批评！坦言「我对自己的外貌很满意」：不会为了迎合标准美而改变

实力派演员金敏荷坦率分享了自己对外界评论外貌的真实心情。

近日，BBC News Korea官方频道公开了金敏荷的访谈影片。访谈中，被问及与外貌有关的问题时，金敏荷表示：「我对自己的外貌非常满意。现在很多人都在讨论我的外貌，但其实我只是为了下一个角色而减重，那只是和我的工作有关。」

她接著说：「我已经做好准备，会依照所饰演的角色改变自己的身材或外貌。我的外貌和我的工作有著非常密切的关系，并不是因为所谓的标准化美感。」展现了自己的坚定想法。



谈到对角色的热情时，金敏荷表示：「无论在什么时候、什么地方，以什么样的方式塑造自己的模样，我都非常满意。无论呈现什么样子，我都有那么做的理由。我认为那些并没有那么重要，我更想专注在自己的角色上。」再次强调自己对演戏的投入。

此前，金敏荷因大幅减重，以及外貌明显改变、改善乌龟颈姿势等，引发网友高度关注。对此，她在本月3日为电影《Hana Korea》接受访问时，也曾表示：「没想到会引起这么大的话题，还受到大家这么多关注。」对外界反应显得有些意外。

当时谈及减重幕后故事时，她透露：「我的体重确实减了很多。从拍摄《台风商社》开始，花了两年的时间慢慢瘦下来。和拍摄《Hana Korea》时相比，大约瘦了16至17公斤。」她也表示：「虽然还不能具体透露下一部作品，但那是一个必须大幅减重的角色。」让外界更加期待她的下一步演艺动向。



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