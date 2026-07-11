紅髮刺青挑釁蘇志燮！《金特務》反派元太珉其實是大學霸，竟和「大勢男神」秋泳愚有這段往事

在SBS金土劇《金特務：本色回歸》中飾演反派、與蘇志燮正面對決的演員元太珉，最近因為劇中強烈的存在感掀起討論。雖然只在第3集特別現身，但他那一頭亮眼的紅髮、滿滿的刺青，加上痞味十足的挑釁演技，讓觀眾印象深刻，也讓這位「寶藏演員」的驚人背景跟著被挖了出來！

劇中元太珉飾演的「辛誠浩」，是金部長（蘇志燮 飾）尋找被綁架女兒過程中的關鍵人物。他拿著孩子的手機，當著金部長的面大膽挑釁，瞬間拉滿緊張氣氛。雖然只是短暫登場，但他與蘇志燮的對手戲完全沒被壓過去，氣場超強，連網友都驚呼「這反派是誰？也太會演了吧！」



但您絕對想不到，戲裡滿身刺青、凶狠又痞壞的元太珉，戲外其實是個超級乖寶寶！今年33歲（1993年生）的他，高中時期不但是全校第一名，還當過學生會長，是標準的「媽朋兒」。後來更以4年全額獎學金的優異成績，考進成均館大學機械工程系，完全是理科高材生路線。只是人生總有意想不到的轉彎。元太珉當兵時，透過軍中後輩接觸到演藝相關科系的資訊，從此對演戲產生興趣。於是他不顧家人反對，退伍後毅然決然從成均館大學休學，重新考進韓國藝術綜合學校戲劇系，從頭開始追夢。這個決定也開啟了他日後的演藝之路。為了積累經驗，他還參加了學校的樂團，全方位為未來的演藝之路鋪墊。



2020年他以電視劇《你的心是寂靜的》出道，陸續出演《為何是吳秀才》、《非意圖的戀愛談》、《造后者》等劇，在BL劇《You Make Me Dance》中與演員秋泳愚搭檔，也吸引不少關注。



最近元太珉也在個人SNS上曬出《金特務》拍攝幕後花絮，其中一張滿臉血跡的化妝照配文寫著「誠浩啊，我們好好活吧」，幽默自嘲讓粉絲笑翻。他還公開了與蘇志燮、崔代勳等人的合照，回憶拍攝時光，看得出劇組氣氛相當融洽。



從全校第一名的學霸、樂團主唱，到現在橫跨影視與音樂劇舞台的實力派演員，元太珉這條「理工男轉戰演藝圈」的路雖然曲折，卻也證明了他的無限可能。未來他還會帶來什麼樣的作品，粉絲們都在拭目以待！

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