《金特務：本色回歸》尹敬浩說到做到！兌現收視公約挑戰「13小時無言修行」，7月13日直播全程不開口

說到做到！尹敬浩真的要開始履行「13小時無言修行」公約啦～下週就能看到他挑戰全程不能開口的特別任務，究竟會如何完成這場「零台詞」修行，也讓劇迷們超期待！

《金特務：本色回歸》劇組近日透過官方SNS公開預告影片，寫下：「『Teaser』的大家等很久了吧？萬眾期待的13小時無言修行即將登場，7月13日 COMING SOON。」

影片中，尹敬浩與製作團隊認真開會，討論如何執行收視公約。劇中飾演朴鎮哲的他表示：「真的非常感謝大家，按照約定，只要收視率突破13%，我就會進行13小時無言修行，所以今天特地開會，希望能認真完成這個承諾。」他也表示，自己會盡快做好準備，以最認真的態度履行公約，並再次感謝所有支持《金特務：本色回歸》的觀眾。



這項公約源自製作發表會。當時尹敬浩表示：「收視率只要突破10%就已經很成功了，不過因為蘇志燮前輩睽違13年回歸SBS，我們就以13%為目標吧！如果真的突破13%，我也希望能拍第二季，這是我的私心願望。」沒想到一旁的朱相昱立刻笑著提議：「那13%就去無言修行吧！」尹敬浩也豪爽接招，原本還笑說要挑戰13天，隨後馬上改口：「那就13個小時好了！」逗樂全場。



而《金特務：本色回歸》的收視表現也完全沒有辜負期待！首播便以全國9.5%亮眼開局，第2集更衝上15.7%，提前達成公約目標；第3集收視來到18.8%，第4集更飆出21.6%，持續刷新自身最高收視紀錄，展現強勁人氣。



13小時無言修行將於7月13日正式展開。當天尹敬浩將出演SBS PowerFM《兩點逃出 Cultwo Show》直播節目，為了完成公約，他將全程不開口，以「零台詞」方式參與錄製。粉絲也能透過可視廣播見證這場特別挑戰，究竟他會如何完成這場「無聲直播」，也令人相當好奇。據悉，廣播結束後，他還將繼續拍攝無言修行內容，直到完成13小時挑戰。



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