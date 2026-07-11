红发刺青挑衅苏志燮！《金特务》反派元太珉其实是大学霸，竟和「大势男神」秋泳愚有这段往事

在SBS金土剧《金特务：本色回归》中饰演反派、与苏志燮正面对决的演员元太珉，最近因为剧中强烈的存在感掀起讨论。虽然只在第3集特别现身，但他那一头亮眼的红发、满满的刺青，加上痞味十足的挑衅演技，让观众印象深刻，也让这位「宝藏演员」的惊人背景跟著被挖了出来！

剧中元太珉饰演的「辛诚浩」，是金部长（苏志燮 饰）寻找被绑架女儿过程中的关键人物。他拿著孩子的手机，当著金部长的面大胆挑衅，瞬间拉满紧张气氛。虽然只是短暂登场，但他与苏志燮的对手戏完全没被压过去，气场超强，连网友都惊呼「这反派是谁？也太会演了吧！」



但您绝对想不到，戏里满身刺青、凶狠又痞坏的元太珉，戏外其实是个超级乖宝宝！今年33岁（1993年生）的他，高中时期不但是全校第一名，还当过学生会长，是标准的「妈朋儿」。后来更以4年全额奖学金的优异成绩，考进成均馆大学机械工程系，完全是理科高材生路线。只是人生总有意想不到的转弯。元太珉当兵时，透过军中后辈接触到演艺相关科系的资讯，从此对演戏产生兴趣。於是他不顾家人反对，退伍后毅然决然从成均馆大学休学，重新考进韩国艺术综合学校戏剧系，从头开始追梦。这个决定也开启了他日后的演艺之路。为了积累经验，他还参加了学校的乐团，全方位为未来的演艺之路铺垫。



2020年他以电视剧《你的心是寂静的》出道，陆续出演《为何是吴秀才》、《非意图的恋爱谈》、《造后者》等剧，在BL剧《You Make Me Dance》中与演员秋泳愚搭档，也吸引不少关注。



最近元太珉也在个人SNS上晒出《金特务》拍摄幕后花絮，其中一张满脸血迹的化妆照配文写著「诚浩啊，我们好好活吧」，幽默自嘲让粉丝笑翻。他还公开了与苏志燮、崔代勋等人的合照，回忆拍摄时光，看得出剧组气氛相当融洽。



从全校第一名的学霸、乐团主唱，到现在横跨影视与音乐剧舞台的实力派演员，元太珉这条「理工男转战演艺圈」的路虽然曲折，却也证明了他的无限可能。未来他还会带来什么样的作品，粉丝们都在拭目以待！

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