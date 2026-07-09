南柱赫退伍後首作《鬼謎東宮》將上線！坦言感覺責任重大　不想拖累作品

Netflix 全新韓劇《鬼謎東宮》主演南柱赫分享了退伍後推出首部作品的感想。

8日，全新韓劇《鬼謎東宮》製作發佈會在首爾永登浦區費爾蒙大使酒店舉行。導演崔政奎、演員南柱赫、盧允瑞、曹承佑出席活動，分享作品相關故事，由主持人朴京林擔任主持。



《鬼謎東宮》講述擁有穿梭鬼界能力的「九天」（南柱赫 飾），與藏有秘密的宮女「生薑」（盧允瑞 飾），在接到君王（曹承佑 飾）的召喚後，共同揭開籠罩東宮詛咒的奇幻懸疑故事。



當天，談到即將公開退伍後首部作品，南柱赫表示：「我是在服兵役期間收到劇本的。軍中其實有很多可以盡情發揮想像力的時刻，讀完劇本後，心中湧現想挑戰的渴望。我覺得自己可以全力以赴，把『九天』這個角色詮釋好。」

他也分享了久違與觀眾見面的心情。南柱赫表示：「其實我服役期間，《非法正義》已經公開了。退伍後便投入《鬼謎東宮》的拍攝，如今公開的日子也越來越近。我感到責任重大，正是這份責任感驅使著我盡全力做好每一件事，不給大家帶來任何麻煩。」



他接著說：「我希望與所有工作人員一起工作的現場，雖然辛苦，但也能是一個愉快的拍攝環境。所以我一直努力營造那樣的氛圍，我自己也始終抱持著這樣的心態，希望打造一個很棒的拍攝現場。」再次強調自己為作品付出的努力。

此外，《鬼謎東宮》將於7月17日透過 Netflix 正式上線。



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