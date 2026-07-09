最可怕直屬上司竟是我的本命偶像？李敏鎬、朴圭瑛有望合作《Virtual Love》，爆笑浪漫喜劇設定引期待

李敏鎬有望攜手朴圭瑛出演新劇《Virtual Love》！兩人首度合作的消息曝光後，立刻掀起討論，如果這組新鮮組合真的成真，大家期待他們擦出的化學反應嗎？

韓媒報導，李敏鎬已收到《Virtual Love》（버츄얼 러브）男主角出演提案，目前正積極討論中；隨後也傳出朴圭瑛有望接演女主角，若雙方最終確定合作，將是兩人首次搭檔演出。



《Virtual Love》是一部12集浪漫喜劇，由《TRY：我們成為奇蹟》導演張永錫執導，故事描述一名上班族靠著虛擬偶像團體支撐枯燥乏味的生活，卻意外發現自己最喜歡的偶像成員，竟然就是公司裡出了名難相處的直屬上司，進而展開一段爆笑又心動的戀愛故事。

李敏鎬收到邀約的角色是遊戲公司總監「車旭賢」。他在公司裡能力出眾、外表完美，卻因冷酷嚴格的作風，被員工公認是「最可怕的上司」。然而，他其實還有另一個不為人知的身分——因某個契機成為虛擬偶像團體成員，超反差的人物設定也讓粉絲更加期待。



朴圭瑛則有望飾演遊戲公司代理「卓素娜」。她每天努力撐過高壓職場生活，直到因一首歌迷上虛擬偶像團體，重新找回生活的樂趣。沒想到，她卻意外得知自己的「本命」偶像竟然就是直屬主管，讓原本平凡的日常瞬間變得天翻地覆，也將譜出一段充滿笑料的浪漫戀曲。



目前《Virtual Love》仍在協調主要演員卡司，並以今年內開拍為目標。究竟李敏鎬與朴圭瑛是否會正式攜手合作，就等官方後續消息公布，也讓不少劇迷期待兩人將擦出什麼樣的火花。

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