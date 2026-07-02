南柱赫受曹承佑之託勇闖鬼界！Netflix《鬼謎東宮》攜手盧允瑞揭開30年王室血咒真相

Netflix釋出全新宮廷奇幻懸疑劇《鬼謎東宮》正式預告與主海報，精緻畫面引發熱烈討論，由南柱赫、盧允瑞、曹承佑三位實力派演員主演，確定在7月17日上線播出。

故事圍繞著能自由穿梭人間與鬼界的捉鬼人「九天」（南柱赫 飾）展開。受到君王（曹承佑 飾）召入宮中後，他與能聽見鬼魂聲音的宮女「生薑」（盧允瑞 飾）攜手調查盤踞東宮的致命詛咒。在君王的密令下，兩人來回穿梭於生死兩界，逐步揭開深埋於王室過往的駭人真相，以及糾纏三十年的怨念。







《鬼謎東宮》由曾執導《惡魔法官》、《赤月青日》的崔正奎導演操刀，並由曾打造《不可殺：永生之靈》、《客：The Guest》等獨特世界觀的權昭羅、徐載源編劇聯手創作，以龐大的靈異世界觀結合層層堆疊、撲朔迷離的宮廷懸案，打造一場超自然懸疑鉅作，這樣的黃金組合令本作在未開播就引發業界矚目。

最新公開的正式預告中，以令人屏息的詭譎氛圍揭開序幕。看似華麗莊嚴的王宮，卻籠罩著令人窒息的死寂，一道鬼魂的尖嘯在君王耳邊響起，誓言要徹底抹滅王室血脈。察覺30年前的悲劇即將重演，君王緊急召見捉鬼人九天入宮，「這裡不停有人莫名喪命對吧？」九天一語道破王宮暗藏的危機。多疑的君王也命宮女生薑隨侍左右，暗中監視他的一舉一動。



同步公開的主海報則展現九天與生薑奉君王之命並肩作戰的模樣。兩人站立於籠罩著鬼界赤紅光芒的池水中央，九天被粗繩緊緊束縛，生薑則使盡全力拉住繩索，象徵兩人將攜手揭開王宮祕密，迎戰潛伏於兩界邊境的邪靈。



除了精彩的世界觀設定，南柱赫、盧允瑞與曹承佑三位主演之間的合作火花，也讓觀眾引頸期盼。

導演崔正奎談到南柱赫時表示：「第一次見到南柱赫時，我就確信他就是那個願意踏入鬼界、迎向自己命運的人。《鬼謎東宮》是一部必須由他帶領觀眾前進的作品，我也深深感受到他對表演的熱情，以及強烈的責任感。」





談及女主盧允瑞，導演表示：「每次看她過往的作品，我都覺得她總能找到屬於自己的節奏。我相信她與生俱來的魅力和優勢，與生薑這個角色非常契合。真正合作之後，我更發現她是一位非常勇敢的演員，她以毫不矯飾、真誠直接的表演方式，不斷突破自己，令我深受感動。」





對於再次與曹承佑合作，崔正奎則表示：「自從多年前與曹承佑合作後，我一直夢想著能再次與他共事，而《鬼謎東宮》終於實現了這個願望。他對角色的每一個細節都反覆琢磨，一旦鏡頭開始拍攝，所有準備都會化為極具爆發力的演出。親眼見證那樣的轉變，帶給我極大的震撼與滿足。」





融合宮廷權謀、超自然靈異與懸疑推理，《鬼謎東宮》將於7月17日Netflix全球獨家上線，一起期待播出吧～！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞