南柱赫退伍后首作《鬼谜东宫》将上线！坦言感觉责任重大　不想拖累作品

Netflix 全新韩剧《鬼谜东宫》主演南柱赫分享了退伍后推出首部作品的感想。

8日，全新韩剧《鬼谜东宫》制作发布会在首尔永登浦区费尔蒙大使酒店举行。导演崔政奎、演员南柱赫、卢允瑞、曹承佑出席活动，分享作品相关故事，由主持人朴京林担任主持。



《鬼谜东宫》讲述拥有穿梭鬼界能力的「九天」（南柱赫 饰），与藏有秘密的宫女「生姜」（卢允瑞 饰），在接到君王（曹承佑 饰）的召唤后，共同揭开笼罩东宫诅咒的奇幻悬疑故事。



当天，谈到即将公开退伍后首部作品，南柱赫表示：「我是在服兵役期间收到剧本的。军中其实有很多可以尽情发挥想像力的时刻，读完剧本后，心中涌现想挑战的渴望。我觉得自己可以全力以赴，把『九天』这个角色诠释好。」

他也分享了久违与观众见面的心情。南柱赫表示：「其实我服役期间，《非法正义》已经公开了。退伍后便投入《鬼谜东宫》的拍摄，如今公开的日子也越来越近。我感到责任重大，正是这份责任感驱使著我尽全力做好每一件事，不给大家带来任何麻烦。」



他接著说：「我希望与所有工作人员一起工作的现场，虽然辛苦，但也能是一个愉快的拍摄环境。所以我一直努力营造那样的氛围，我自己也始终抱持著这样的心态，希望打造一个很棒的拍摄现场。」再次强调自己为作品付出的努力。

此外，《鬼谜东宫》将於7月17日透过 Netflix 正式上线。



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