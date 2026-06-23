韓式驅魔＋古裝宮鬥！南柱赫《東宮》變身斬鬼戰士，7月17日聯手曹承佑、盧允瑞抓鬼去！

Netflix原創韓劇《鬼謎東宮》終於揭開神秘面紗，尚未開播就已經被封為「下半年最強韓劇」！這部融合韓國傳統巫俗與宮廷鬥爭的奇幻史詩，找來南柱赫、盧允瑞、曹承佑三大實力派卡司，加上《客：The Guest》、 《不可殺》王牌編劇聯手操刀，難怪會被Netflix欽點為2026年全球重點宣傳作品，更是亞洲劇集中唯一入選的獨苗！

▲鬼怪詛咒纏繞的宮殿！顛覆想像的「驅魔古裝劇」誕生

Netflix前不久宣布《鬼謎東宮》將於7月17日上線，並公開了官方海報。 劇情描述能夠穿梭陰陽兩界的「具天」，與聽得見鬼魂聲音的宮女「生薑」，奉王命聯手追查鬼謎東宮內隱藏的神秘詛咒。



不同於傳統宮鬥劇或浪漫愛情古裝劇，《鬼謎東宮》大膽將超自然靈異元素搬到朝鮮王室，把韓國傳統的鬼神傳說與巫俗信仰，巧妙融入莊嚴肅穆的皇宮之中，光是設定就讓人雞皮疙瘩掉滿地！最新公開的海報中，南柱赫飾演的具天被繩索捆綁，背著桃樹樹枝緩緩走入黑色池塘，周遭瀰漫詭譎紅光，配上「超越現實的邊界，前往鬼魂的世界」文案，陰森氛圍直接拉滿，網友驚呼：「光看海報就起雞皮疙瘩！」

▲南柱赫+盧允瑞+曹承佑！黃金組合引爆期待值

卡司陣容絕對是《鬼謎東宮》最狂亮點！退伍後首度回歸小螢幕的南柱赫，這回徹底甩開過去溫柔陽光的形象，飾演擁有斬鬼能力的「具天」。 他先前在《非法正義》已展現過黑暗硬漢魅力，這次更將帶來華麗的武打動作與深沉內斂的演技，粉絲瘋狂敲碗：「終於等到『南』朋友回來啦！」靠著《浪漫速成班》、《無聲蛙鳴》打響名號的新生代女星盧允瑞，這回首度擔綱Netflix原創劇女主角，飾演能聽見鬼聲的宮女「生薑」，清純外貌配上靈異體質的反差設定，讓人超好奇她會如何詮釋。



而全劇最受矚目的靈魂人物，絕對是時隔3年重返電視圈的「演技之神」曹承佑！他曾在2012年以古裝劇《馬醫》創下23.7%的收視神話，這次回歸古裝飾演「王」，將具天與生薑召入宮中，暗中操控一切、追查鬼謎東宮祕密。 曹承佑擅長用細微表情詮釋複雜內心戲，這次飾演心機深沉的一國之君，光想像就讓人起雞皮疙瘩！



▲「韓國驅魔大師」編劇聯手！《客》、《不可殺》團隊再出擊

《鬼謎東宮》的製作團隊堪稱「韓式驅魔類型教科書」！編劇權素拉、徐載沅曾聯手打造《客：The Guest》與《不可殺》，前者以附身與驅魔題材被封為「韓國驚悚劇天花板」，後者則以輪迴與詛咒建構出獨創世界觀。 這次兩人把拿手的靈異元素搬到朝鮮時代，加上《惡魔法官》導演崔正奎執導，幕後團隊實力堅強到令人發抖。

▲Netflix全球獨寵！《鬼謎東宮》成亞洲唯一入選神劇

Netflix對《鬼謎東宮》的野心藏都藏不住！在今年初公開的「2026全球強檔片單」預告中，與《柏捷頓家族》、《降世神通：最後的氣宗》、《艾蜜莉在巴黎》、《天才少女福爾摩斯》等全球級IP並列的亞洲作品，唯獨只有《鬼謎東宮》上榜！南柱赫更出現在片頭宣傳影片中，平台力捧程度不言而喻。



加上近期Netflix韓劇《鐵拳教育》剛開播3天就空降全球非英語電視節目冠軍，氣勢正旺，《鬼謎東宮》能否延續這波韓劇熱潮，成為下一部席捲全球的神作，備受各界關注。

總共8集的《鬼謎東宮》，挾帶著獨特的韓式驅魔世界觀、超豪華演員陣容與黃金製作團隊，絕對是今年夏天最不容錯過的Netflix強檔！《鬼謎東宮》將於7月17日正式上線，屆時準備好一起進宮抓鬼吧！



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