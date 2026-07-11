姜漢娜《人夫總動員》之後再接《母胎單身戀愛大作戰2》　活躍Netflix影視、綜藝雙領域開花

人氣演員姜漢娜橫跨戲劇與綜藝領域持續活躍，頻繁與觀眾們見面，特別是在Netflix平台上她更是擁有超強曝光率！！

姜漢娜近日在Netflix電影《人夫總動員》中飾演擁有兩位丈夫的妻子「詩奈」，以遊走於動作與喜劇之間、層次豐富的演技獲得一致好評。她在劇中即使身陷遭綁架的極限處境，依然展現堅強果敢的一面，以充滿真實感的演出，為作品注入強烈活力。





透過熱門串流平台再添一個人生代表角色後，姜漢娜也將把舞台轉向綜藝節目。她以「曖昧製造者」主MC身分，出演7月7日公開的Netflix戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰2》，展現她一貫活潑又充滿魅力的主持風格。



《母胎單身戀愛大作戰2》是一檔改造戀愛實境節目，記錄戀愛經驗值為零、卻對戀愛充滿期待的母胎單身們，首次挑戰戀愛的過程。繼第一季之後，姜漢娜再次加入觀察團，將近距離陪伴出演者們經歷青澀的情感變化與成長，帶來溫暖的共鳴與愉快的能量。

在《母胎戀愛》第一季中，姜漢娜憑藉細膩捕捉出演者微妙情感變化的出色共感能力，以及一針見血、直率卻中肯的評論，深受觀眾喜愛。她以真誠的支持與高度投入，進一步提升節目的魅力，因此外界也期待她在第二季繼續成為引領出演者成長的重要助力。



2025~2026年間，姜漢娜還出演了《暴君的廚師》、《現金英雄》、更特別出演了 Netflix《愛情怎麼翻譯？》，期間也持續挑戰了各種類型的戲劇角色，展現獨樹一幟的演技變身。再加上她目前在綜藝《母胎單身戀愛大作戰2》與電影《人夫總動員》裡的活躍表現，也讓她作為全方位藝人的地位更加穩固。



而她的下一部作品消息也早已引發關注。姜漢娜已確定主演預計於2027年首播的tvN新劇《鯨魚星》，飾演獨立運動家「韓妍京」，目前已正式投入拍攝前的準備工作。

持續打破戲劇與綜藝界線、一步步拓展自身領域的姜漢娜，未來又將以何種多元魅力擄獲觀眾，令人備受期待。

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