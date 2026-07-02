車銀優軍中受洗了！正式成為天主教徒 聖名曝光…網友：希望找到心靈寄託

韓國男神車銀優驚傳在軍中悄悄受洗了！

根據《News1》1日獨家報導，正在陸軍軍樂隊服役的車銀優，上個月在軍營內參加了宗教儀式，正式接受天主教洗禮，成為一名真正的教友。他所領受的聖名是「使徒約翰」（사도 요한）。對此，車銀優所屬經紀公司Fantagio也低調證實：「車銀優確實於6月接受了天主教洗禮。」

其實車銀優過去從未正式對外公開自己的宗教信仰，這回趁著當兵期間踏出成為天主教徒的第一步，格外引起關注。不少粉絲推測，軍中規律的生活與團體互動，或許讓他有了更多時間沉澱心靈，進而決定受洗。



車銀優今年1月才剛捲入稅務爭議。當時他母親設立的個人經紀公司，被國稅廳認定為「沒有實質營運的人頭公司」，甚至爆出鉅額逃稅嫌疑。據悉，國稅廳進行了高強度調查後，追徵了約130億（韓元）的所得稅。車銀優在收到追徵通知後，於4月全數繳清稅款，暫時平息了風波。之後又面臨「不當配發軍中職務」的投訴，但軍方也明確回應「一切正常派任」。如今他在軍中低調受洗，外界也認為，經歷過這陣子的紛擾，信仰或許成為他重要的心靈依靠。



車銀優去年7月以現役身份入伍，目前階級為上兵，預計將於2027年1月退伍。雖然人在軍中，但一舉一動仍是粉絲焦點，這次受洗消息曝光後，韓網反應也相當正面，紛紛留言：「希望銀優在軍中找到平靜」、「聖名約翰好適合他」、「等你回來，我們永遠支持你！」

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