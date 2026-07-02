笑瘋！孫藝真完美複製老公玄彬「比心鐵壁」，粉絲伸手求愛遭「無情」抓握，網友：果然是夫妻

「比心鐵壁」夫婦確認無誤！女神孫藝真近日出席活動時，被熱情粉絲伸手要求「半顆愛心」合照，沒想到她竟直接略過比心，一把抓住對方的手熱情握手，完美複製老公玄彬去年引發熱議的「鋼鐵直男比心失敗」名場面，笑翻全網！

最近時尚雜誌《Ize Magazine》官方社群曝光一段影片，孫藝真在某活動現場親切與粉絲互動，一名粉絲比出半邊手指愛心，期待女神「補齊另一半」，結果孫藝真看了一眼後，完全沒有要配合的意思，直接伸手緊握粉絲，用「握手」代替「合體愛心」，俐落又帶點調皮的應對方式讓現場笑聲不斷。



這一幕立刻讓網友想起去年玄彬在某電影試映會上的經典畫面——當時一位粉絲對著他比出半心手勢，玄彬「直接路過」，留下粉絲在原地尷尬又好笑，被韓網封為「比心鐵壁男」。如今老婆孫藝真完美復刻同款「鐵壁反應」，夫妻連「不解風情」的節奏都如此同步，網友紛紛留言：「果然是夫妻檔」、「這就是默契嗎」、「孫藝真比玄彬還狠，直接抓手不給拒絕的機會！」



@ yejinhand:

현빈이 손하트 접어버리는 영상에 칭찬댓 남기더니

본인 행사장에서 따라하는 예진핸드 으앙 귀여워 pic.twitter.com/IGc1CXnFk8 — hmbn (@hmmbnn) June 24, 2026

孫藝真與玄彬2022年結婚，同年11月迎來寶貝兒子，婚後兩人雖各自忙於工作，但不時透過小細節隔空放閃，恩愛指數破表。孫藝真接下來將以Netflix影集《Variety》以及暫名為《醜聞》的新作回歸小螢幕，暌違多年重返戲劇圈，讓粉絲期待度爆表。至於下次出席活動會不會又出現「玄彬式比心」？只能說大家已經準備好拿放大鏡監督了！



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