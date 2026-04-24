真的等好久！俞承豪時隔3年回歸電視劇，特別出演《財閥X刑警2》挑戰財閥角色，與安普賢同框引期待

哇～俞承豪真的好久不見！終於等到他回歸電視劇，光是消息公開就讓人很期待！
SBS全新金土劇《財閥X刑警2》講述原本玩世不恭的財閥三世，意外成為重案組刑警後，以「以錢對錢、以勢對勢」的方式展開高調辦案的故事。延續2024年第一季的好口碑，本季再度由導演金宰洪與編劇金巴多攜手打造，並由安普賢（飾 陳利手）領銜主演，還加入鄭恩彩（飾 朱惠拉）作為全新搭檔，話題度持續升溫。
今（24）日劇組方面表示：「俞承豪將以特別出演的形式加入本作。」此次合作是因他在2018年與《福秀回來了》導演金在洪結下緣分而促成。消息一公開，也讓不少網友驚喜表示：「真的好久不見」、「終於要回歸拍戲了嗎」、「好想看他再演男主角」、想看俞承豪再拍愛情劇」等，討論相當熱烈。
劇中，俞承豪將飾演媒體財閥家的么子、同時身兼雕塑家的「俞成元（유성원）」，透過財閥三世聚會與陳以秀建立交情，並發展出如兄弟般的關係。兩位「財閥角色」同框會擦出什麼樣的火花，也成為一大看點。
此外，這次出演也是俞承豪睽違3年回歸電視劇，對粉絲來說格外令人期待。出道27年的他，透過《求婚大作戰》、《想你》、《Remember－兒子的戰爭》、《君主－假面的主人》、《福秀回來了》等作品累積紮實演技，這回在搜查劇中將展現什麼樣的全新面貌，也引發外界高度關注。
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