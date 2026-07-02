7月22日強勢回歸！李棟旭《殺人者的購物中心2》不用替身打到爽，自爆：動作華麗升級

粉絲們尖叫吧！由李棟旭與金慧峻聯手主演的Disney+原創強檔《殺人者的購物中心》第二季，終於確定要在7月22日正式公開啦！第一季結尾留下的超大懸念，等了快兩年總算要揭曉答案，劇迷們已經激動到坐不住了！

《殺人者的購物中心》第二季全劇共8集，自22日起每週三一次上線兩集，就是要讓大家追到停不下來。劇情接續第一季震撼結尾，描述成為購物中心新主人的姪女「鄭智安」（金慧峻 飾），與原本以為已經死掉、卻奇蹟復活的叔叔「鄭進灣」（李棟旭 飾），兩人要聯手對抗巴比倫的全球勢力展開強勢反擊！更讓粉絲期待的是，第一季裡始終蒙著神秘面紗的鄭進灣過往故事，以及他存活下來的來龍去脈，都將在這一季有更深入的描寫，保證讓大家看得超過癮！



李棟旭日前談到回歸心情時感性表示：「能夠帶著第二季再次詮釋鄭進灣這個角色，真的覺得很榮幸也很開心。」他還加碼劇透，說第一季的鄭進灣幾乎沒有什麼情緒起伏，但這一季觀眾將可以看到他「內心動搖的瞬間」，角色情感層次會更加豐富。導演李權也透露：「鄭進灣經歷了許多考驗與痛苦，這一季他表現情感的場面確實變多了。」看來李棟旭這回不只是耍酷耍帥，還要大秀內斂又揪心的演技，粉絲們準備好被他的眼神電翻吧！



動作場面更是全面升級！李棟旭這回幾乎所有打戲都親自上陣，不管是槍戰、赤手空拳的肉搏戰還是吊鋼絲的高難度動作，通通難不倒他。武術指導全在亨更大讚李棟旭是「動作戲的完成型演員」，為了完美呈現暗黑環境中的打鬥與全新空間的鋼絲場面，他投入了大量訓練，完全不假手替身。李棟旭自己也保證，說這一季動作「更加華麗」，絕對不會讓粉絲失望！帥氣臉蛋加上俐落身手，誰能抵抗得了啊？！



《殺人者的購物中心》第二季7月22日即將重磅登場，準備好你的零食和飲料，一起迎接李棟旭的華麗回歸吧！



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