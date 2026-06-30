Tiffany、卞約漢婚戒曝光！新婚夫妻低調放閃　各自忙工作卻甜蜜藏不住

少女時代成員Tiffany與演員卞約漢夫妻，近日都戴著婚戒，持續活躍於各自的工作領域，閃瞎眾人！！

本月11日，Tiffany出席了下午在首爾鐘路區平倉洞某精品店舉辦的高級手錶品牌活動。她身穿一襲亮眼的白色平口禮服現身，驚艷全場。





當天，Tiffany左手無名指戴著一枚鑲有閃耀寶石的戒指，以及一枚簡約的鉑金色戒指，以疊戴方式亮相。此前，她出席音樂劇《柔美的細胞小將》製作發表會時，也曾戴著相同的戒指出席，因此外界普遍認為這就是她的婚戒。

另一方面，演員卞約漢也透過電影《無手之日》劇本圍讀現場公開了近況。他同樣戴著與Tiffany相同的婚戒參與劇本圍讀，引發外界關注。



在電影《無手之日》中，卞約漢飾演萬神弟子兼實力高強的巫師「泰柱」，將以強烈的存在感帶領整部作品。他過去曾透過《孔雀舞曲》、《她死了》、《逆貧大叔》、《陽光先生》等作品展現精湛演技，這次將化身出現在宇鎮（安宰弘 飾）與熙雲（河潤景 飾）面前的巫師泰柱，以無可取代的魅力征服觀眾。《無手之日》已於6月14日正式開拍，正如火如荼地進行拍攝。



另一方面，Tiffany是少女時代首位步入婚姻的成員。兩人因合作2024年播出的Disney+韓劇《逆貧大叔》而結緣，並發展為戀人。今年2月宣布完成結婚登記，正式締結百年之約。兩人交往整整1年的期間，連少女時代成員都一直被蒙在鼓裡，讓所有人都相當驚訝。（延伸報導：Tiffany公開與丈夫卞約漢的戀愛故事：「連少女時代成員都瞞了1年」《全知干預視角》）



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