閃爆！Tiffany婚後首同框老公卞約漢，男神「緊牽護妻＋代拿禮物」私下甜度超標

今年初宣佈結婚以來一直十分低調的Tiffany和卞約漢，最近終於被捕捉到同框放閃畫面！日前Tiffany與老公卞約漢、少女時代成員潤娥一同前往觀看隊友秀英主演的音樂劇《威尼斯商人》。離開劇場時，夫妻倆私下的「超甜互動細節」全被粉絲鏡頭捕捉，寵妻畫面瞬間在網路引爆熱議！

慶生兼應援！卞約漢變身「寵妻魔人」寸步不離

秀英在 8 月 1 日透過 IG 限時動態曬出與 Tiffany、潤娥的合照，開心地感謝姊妹們前來力挺，同時也提到當天正好是 Tiffany 的生日，感性獻上祝賀。



而根據網友當天釋出的影片，Tiffany與潤娥觀賞完表演後，一同從劇場後門走出準備返家。當時Tiffany穿著高跟鞋、懷裡抱著花束，護妻心切的卞約漢立刻緊緊牽住 Tiffany 的手細心護送，後來更十分自然地代替老婆接過禮物。



走下台階後，Tiffany 親切地向現場圍觀的粉絲揮手甜笑，卞約漢則默默貼在老婆身邊同行，寸步不離。當天兩人還不約而同穿上黑色系情侶裝，渾身散發著新婚夫妻的粉紅泡泡。



因《逆貧大叔》定情！Tiffany 鬆口不辦婚禮原因

這也是兩人自今年 2 月官宣結婚以來，第一次在非公開場合被拍到雙人同框，格外引人矚目。兩人因合作 Disney+ 影集《逆貧大叔》擦出愛火，熱戀約 1 年半後，於今年 2 月在首爾與美國洛杉磯完成結婚登記，正式升格為合法夫妻，但並未舉辦婚禮。

對此，Tiffany 最近受訪時展現超酷的愛情觀，表示自己對婚禮並沒有特別的浪漫憧憬，並直言婚禮是「私人領域、只屬於我們兩人的珍貴回憶」，就算以後補辦，也覺得沒有必要特地展示給外界看：「兩個人在一起才是最重要的，不是嗎？」



夫妻事業全面開花！

除了感情甜蜜，夫妻倆的事業也是行程滿檔！Tiffany 目前正積極投入音樂劇《柔美的細胞小將》演出，同時兼顧少女時代的團體活動，將於20日推出首張個人正規專輯《Edge of Calm》。而老公卞約漢在 6 月完成電影《波紋》拍攝後，隨即無縫接軌投入新片《無手之日》的劇組，下半年更預計帶著重磅新作《老千4：別西卜之歌》強勢回歸大銀幕。





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