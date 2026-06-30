2集打趴全年所有韓劇！蘇志燮回歸動作戲封神，《金特務》收視率15.7％空降冠軍

「蘇志燮的動作戲，永遠值得相信！」男神睽違13年重返SBS，主演新劇《金特務：本色回归》收視率直接炸裂——第2集全國平均收視率高達15.7％（尼爾森韓國數據），一口氣刷新今年所有播出韓劇的最高紀錄！而且才播兩集就達標，簡直不給其他劇活路！

根據27日播出的SBS金土劇《金特務》第2集收視率數據，全國平均15.7％，對比首集的9.5％，一口氣狂飆6.2個百分點！這漲幅根本是坐火箭！來看看今年其他韓劇的收視戰況：MBC《21世紀大君夫人》13.8％、SBS《法官李汉英》13.6％、tvN《卧底洪小姐》13.1％……原本的冠、亞軍全被《金特務》一腳踢開。只用2集就登頂年度收視王座，這戰績根本傳說級！



第2集劇情迎來重大轉折！金部長（蘇志燮 飾）過去曾是偽裝成人民軍軍官執行任務的特務，但如今只是一個再平凡不過的單親爸爸。妻子臨終前留下遺言：「請為了女兒，像世上所有爸爸一樣活下去。」他因此壓抑所有過去，活成普通人。



然而，當女兒敏智捲入與周學建設千金的校園暴力事件後突然失蹤，金部長徹底變了——他翹班直奔加害者聚集地，塵封已久的黑歷史特務本能，全面覺醒！最讓本土觀眾起雞皮疙瘩的是金部長對著不良學生們說出的那句經典台詞：「失去父母的孩子叫孤兒，失去丈夫的女人叫寡婦。但失去孩子的父母……沒有專屬的稱呼。因為那種悲痛太過絕望，看起來已經沒什麼可以再失去了。『觸法少年』這個詞很好，那我就是『無法中年』了。」這段冷到骨子裡的宣言，配上蘇志燮零表情的演出，全韓觀眾瞬間雞皮疙瘩掉滿地！



金部長最終被警方逮捕，但他全程行使緘默權，一個字都不說。然而就在所有人以為他要繼續沉默時，畫面上突然跳出女兒的來電顯示……金部長的表情瞬間出現裂痕，下一集要怎麼發展？全網已經炸鍋討論！



蘇志燮透過這部作品，睽違13年重返SBS——他過去主演的《峇里島的日子》、《主君的太陽》、《亞伯與該隱》等都在SBS創下不敗神話。他在之前製作發表會上感性表示：「我在SBS的作品收视率一直不錯，所以很期待。這裡就像熟悉的故鄉，拍攝過程完全沒有壓力，很自在。」

除了蘇志燮的動作戲寶刀未老、情感層層堆疊讓人超有共鳴之外，崔代勳、尹敬浩等「爸爸復仇者聯盟」的超強綠葉陣容，加上朱相昱飾演的超狂大反派，讓整部戲的張力直接爆表。才播兩集就被韓媒封為「2026年代表韓劇」，後勢持續看漲！



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