Tiffany、卞约汉婚戒曝光！新婚夫妻低调放闪　各自忙工作却甜蜜藏不住

少女时代成员Tiffany与演员卞约汉夫妻，近日都戴著婚戒，持续活跃於各自的工作领域，闪瞎众人！！

本月11日，Tiffany出席了下午在首尔钟路区平仓洞某精品店举办的高级手表品牌活动。她身穿一袭亮眼的白色平口礼服现身，惊艳全场。





当天，Tiffany左手无名指戴著一枚镶有闪耀宝石的戒指，以及一枚简约的铂金色戒指，以叠戴方式亮相。此前，她出席音乐剧《柔美的细胞小将》制作发表会时，也曾戴著相同的戒指出席，因此外界普遍认为这就是她的婚戒。

另一方面，演员卞约汉也透过电影《无手之日》剧本围读现场公开了近况。他同样戴著与Tiffany相同的婚戒参与剧本围读，引发外界关注。



在电影《无手之日》中，卞约汉饰演万神弟子兼实力高强的巫师「泰柱」，将以强烈的存在感带领整部作品。他过去曾透过《孔雀舞曲》、《她死了》、《逆贫大叔》、《阳光先生》等作品展现精湛演技，这次将化身出现在宇镇（安宰弘 饰）与熙云（河润景 饰）面前的巫师泰柱，以无可取代的魅力征服观众。《无手之日》已於6月14日正式开拍，正如火如荼地进行拍摄。



另一方面，Tiffany是少女时代首位步入婚姻的成员。两人因合作2024年播出的Disney+韩剧《逆贫大叔》而结缘，并发展为恋人。今年2月宣布完成结婚登记，正式缔结百年之约。两人交往整整1年的期间，连少女时代成员都一直被蒙在鼓里，让所有人都相当惊讶。（延伸报导：Tiffany公开与丈夫卞约汉的恋爱故事：「连少女时代成员都瞒了1年」《全知干预视角》）



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻