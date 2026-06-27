張基河×尹可而公開戀情！18歲年齡差成韓網熱議焦點，網友驚訝「與女方媽媽僅差5歲」

演員尹可而與歌手張基河正式公開戀情，韓娛圈再添一對受到關注的情侶！27日，雙方所屬公司皆證實兩人正在交往，據悉兩人已低調交往超過2年

兩人的緣分始於2023年張基河擔任主持人的《SNL Korea》第四季，尹可而當時以固定班底身分參與演出，兩人因節目相識後逐漸發展成戀人。據悉，雙方交往期間並未刻意留下戀愛跡象，但彼此仍在社群平台互相關注，身邊親近友人也都知道這段感情。



1982年出生的張基河，是韓國知名創作歌手，曾以樂團「張基河與臉孔們」展開活動，憑藉獨特音樂風格累積大量樂迷支持，近年也跨足戲劇領域。過去他曾於2015年公開與歌手 IU（李知恩）的戀情，兩人交往約兩年後於2017年分手，此次與尹可而的戀情也是他第二次公開認愛。



2000年出生的尹可而，則是近年受到關注的新生代演員。她於2019年透過電影《善熙與瑟琪》出道，並因出演《SNL Korea》展現多變角色與自然喜感累積人氣，更曾獲得《第3屆青龍系列大獎》最佳新人女藝人獎。之後她陸續出演《我的完美秘書》、《臥底高中》、《莎拉的真偽人生》等作品，持續拓展演技活動，未來也將帶來《殭屍校園》第二季等新作。



不過，這段相差18歲的戀情曝光後，隨即在韓網掀起熱烈討論。不少網友將焦點放在兩人的年齡差，留言表示：「差18歲，真的是歷代級啊」、「哇～真的不是姪女和叔叔嗎...？」、「張基河進入大學的那年尹可而才出生」、「無法理解40歲出頭與20歲出頭交往」、「2000年生……和女生的媽媽只差5歲，真的很衝擊」等。

據悉，尹可而曾於2024年出演 MBC 綜藝《我獨自生活》，公開與畫家母親一同生活的日常，節目中透露她的母親出生於1977年，而1982年出生的張基河與女方母親僅相差5歲，也成為網友熱議的原因之一。此外，也有部分網友提及張基河過去與 IU 的戀情，認為此次同樣存在明顯年齡差距，相關話題引發兩極反應。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞