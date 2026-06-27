出道20年首爆绯闻！大声公开 BIGBANG 群组对话，哥哥们反应超爆笑：太阳喊祝福、GD笑回「可惜了」

BIGBANG 成员大声近日首度回应与 KARA 成员许龄智的恋爱传闻，除了亲自澄清只是好友外，还曝光 GD、太阳在群组里的真实反应。没想到最希望他恋爱成功的，竟然是两位 BIGBANG 哥哥 XD

26日，大声在 YouTube 节目《家大声》中提到这段插曲，笑说：「好久没有体验这种艺人的人生了。」面对出道20年来第一次传出恋爱绯闻，他还幽默表示，原本以为会接到很多关心电话，没想到「完全没有，我妈妈好像也不知道，还很平静地去吃饭。」



不过，唯一有反应的就是 BIGBANG 成员们！大声也公开三人的群组对话，只见 GD 率先把绯闻新闻丢进聊天室，不愧是「网瘾少年」XD，还留言：「大声啊～这是什么？如果是真的，我真的很想祝福你。」面对哥哥的关心，大声连忙解释，其实只是受邀观看 MAMAMOO 演唱会，因为彼此熟识，所以才被安排坐在一起。

没想到太阳完全不相信，还开玩笑回：「我不是说过龄智很不错吗？我觉得你们看起来很配耶！」即使大声再次强调「龄智就只是妹妹」，太阳仍笑说：「本来想要祝福你的说……」，GD 也在一旁补了一句「可惜了（까비）」，两人的反应让现场笑成一片。



而同样出演节目的许龄智与姜知英也亲自还原事件始末。许龄智透露，演唱会前两周，玟星曾联络她，希望她和效定多照顾大声，因此大家才会坐在一起。她也解释，原本安排大声坐在中间，但因旁边坐著男性观众，大声主动表示自己坐旁边就好，才变成她坐在中间。至於网路上疯传的「甜蜜同框照」，许龄智笑说：「那个角度真的有点故意啦！」其实只是大声不太会用木棒（MAMAMOO 手灯），她帮忙示范而已，没想到意外引发恋爱误会，也替这场乌龙画下句点。



（大声澄清恋爱传闻片段：从 31:20 开始）



此外，BIGBANG今年迎来出道20周年，将从8月21日至23日在高阳揭开纪念演唱会序幕，之后也将陆续前往各地巡演，与 VIP 粉丝们一起留下珍贵回忆。



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