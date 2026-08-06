歌曲比劇情搶眼！《狂唱下半場》姜棟元、嚴泰九、朴智賢組混聲團體，劇中曲《Love Is》超洗腦

瞬間回到千禧年！忍不住循環播放《Love Is》～

近期於Netflix上線的《狂唱下半場》，由姜棟元、嚴泰九、朴智賢、吳正世主演，電影講述曾經站在韓國歌壇巔峰、卻因意想不到的事態在一夜之間解散的混聲團體「鐵三角」，與他們昔日的宿敵——抒情歌手崔成坤，時隔 20 年後為了重返舞臺而展開一連串的冒險喜劇。

姜棟元飾演隊長兼主舞「賢宇」；嚴泰九飾演邊緣但熱情的 Rapper「尚九」；朴智賢飾演主唱後嫁入豪門的「道美」；吳正世飾演抒情歌手轉行當野豬獵人的「成坤」。

據了解，為了完美還原角色，姜棟元苦練 5 個月的 Break Dance 與頭轉，嚴泰九在 JYP 練習室苦練 Rap，朴智賢甚至曬黑並揣摩女團表情，下足功夫。姜棟元表示，在準備這部作品的時候，深刻體會到 K-pop 偶像們的辛苦，非常佩服他們。也希望觀眾們看完這部作品後，能想起自己曾閃耀過的時刻，或是想要閃耀的瞬間。

作為「鐵三角」的出道代表作，《Love Is》完美還原 90 年代末至 2000 年代初混聲團體的經典風格。強烈舞曲節奏搭配清亮的主唱旋律，極具感染力。只要一聽，就想跟著動起來的副歌，讓人瞬間重回 K-pop 的黃金年代。

而吳正世飾演的抒情歌手崔成坤所演唱的《就是喜歡你》，堪稱全片的「魔性代表」。這首歌被設定為創下「連續 39 週第二名」的奇蹟單曲。吳正世透露，第一次拿到這首歌就覺得既荒謬又有趣。其洗腦的旋律與帶有年代感的抒情唱腔，只要聽過一次就會在腦海中揮之不去。

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