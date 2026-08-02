粉絲留言「希望直接結婚」！《換乘戀愛4》朴智賢一句「快了喔」掀婚訊猜測，鄭元奎反應成亮點

近日，朴智賢在 YouTube 頻道「I'm Jihyun」上傳新影片，與鄭元奎一起回顧《換乘戀愛4》的經典片段，還親自閱讀粉絲留言，甜蜜互動再次掀起熱議。

由於兩人在節目中經常吵架，因此不少留言都提到這段「相愛相殺」的日常。其中有網友笑說：「你們乾脆一邊吵架一邊接吻吧！」鄭元奎看完立刻對著朴智賢做出親吻動作，逗得她當場笑出聲。



沒想到接著又出現一則留言寫著：「不是希望你們復合，而是希望你們直接結婚。」朴智賢竟笑著脫口回應：「快了喔。」一句話立刻讓粉絲又驚又喜，也讓不少人猜測兩人是不是在偷偷預告婚訊。一旁的鄭元奎則露出驚訝表情，還急著阻止她繼續說下去，逗趣反應讓粉絲直呼太可愛。



事實上，朴智賢曾透露，希望最晚在韓國年齡31歲前結婚，也表示已開始和鄭元奎討論婚事，希望是在彼此真心想共度一生的前提下，慎重選擇最適合的時機。如今再次說出「快了喔」，也讓粉絲更加期待兩人的好消息。



1998年出生的朴智賢與1993年出生的鄭元奎交往10個月後分手，時隔1年透過《換乘戀愛4》重逢，最終成功復合並配對成功，成為節目人氣情侶。目前朴智賢以演技老師兼網紅身分活動，鄭元奎則是一名韓醫師，如今兩人持續穩定交往，每一步感情進展都備受粉絲關注。



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