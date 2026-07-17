【K社韓國小百科】南韓政府出狠招防沉迷！研議「不准14歲以下玩社群」，19歲以下全面限制黑洞演算法

南韓政府為了預防國內青少年過度沉迷於社群媒體（SNS），正鐵腕研議全新法案，計劃限制未滿 14 歲的兒童註冊社群網路服務，對14至19歲青少年亦進行防沉迷管理。

南韓電視媒體通信委員會委員長金鍾哲於 16 日在總統業務報告中指出，青少年過度沉迷 YouTube 和各大社群平台已成全球「通病」，當局正著手研議依據年齡實施階段性管制的鐵腕政策。



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目前南韓國會已收到約 7 項相關法案，具體規畫包括：对于14岁以下的青少年，嚴格限制注册社群網路服務；对于14至19岁的青少年，則将限制接触旨在增加使用时间的成癮性介面設計和推荐演算法。

金委員長強調，過去南韓曾實施過「深夜網遊禁令」，這次為了防範未然絕不草率行事，應該透過公眾討論及青少年參與，來制定量身打造的政策。他更警告，針對那些刻意誘導用戶沉迷的黑心演算法和服務介面，海外早已出現被判處刑事處罰或民事賠償的先例，立法勢在必行。



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事實上，這股「向社群平台宣戰」的風潮已席捲全球。歐盟（EU）已預告將在今年夏天過後，推出限制兒童接觸社群平台的專門法案；而澳洲更於去年 12 月開出全球第一槍，立法禁止未滿 16 歲者擁有社群帳號。

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