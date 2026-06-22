《菜鳥伙房兵》李洪耐透露迷上朴志訓的原因！私下互動曝光：大讚他成熟穩重、從不喊苦

演員李洪耐談及出演韓劇《菜鳥伙房兵》的主角朴志訓，毫不吝惜地給予高度讚賞。

15日，李洪耐在首爾江西區 TVDaily 辦公室接受採訪，分享了許多拍攝期間的故事。劇中，尹東賢（李洪耐 飾）雖然一路都在伙房兵崗位上服役，卻因味覺能力不足、料理實力欠佳，經常做出讓哨所官兵聞之色變的黑暗料理。之後他遇見姜成宰（朴志訓 飾），重新學習面對料理的態度，並逐漸提升廚藝，這段成長歷程也獲得觀眾好評。



李洪耐透露，在正式拍攝前，劇組曾安排他與朴志訓一起接受料理訓練。

他表示：「從刀工、炒鍋技巧，到海帶湯、明太魚燉菜、炸豬排，我們都事先親手做過並進行準備。」不過他笑著補充：「但因為角色設定上不能太會做菜，所以我其實沒有學得特別認真。」引發現場一陣笑聲。



也因此，他目前的實際廚藝仍停留在能簡單下廚的程度。此外，他認為劇中最好吃的一道料理就是明太魚燉菜。

在拍攝現場，李洪耐幾乎與朴志訓共同完成大部分戲份。由於李洪耐比其他演員稍晚加入劇組，而朴志訓則早已確定出演，他表示：「我覺得尹東賢這個角色，是因為有姜成宰的存在才得以成立的人物。」



他充滿感謝之情的表示：「從第一次見面到最後一天拍攝，朴志訓始終引導著我，讓我能夠一直以尹東賢的身分存在於作品中，並在背後支持著我，給了我很大的力量。」



尤其是在艱苦的拍攝環境下，朴志訓始終不曾動搖的模樣，讓他印象深刻。

李洪耐回憶道：「成宰的戲份比我多得多，體力上的負擔肯定也非常大。無論是在炎熱的夏天海邊，還是在寒冷冬季的山區，一拍就是好幾天，即使嘴巴冷到僵硬，還得靠暖暖包慢慢暖開，他也從來沒有表現出辛苦的樣子。」



他還補充說，朴志訓不但沒有抱怨，反而經常鼓勵身邊的人、帶動現場氣氛，讓自己也獲得了更多力量。

李洪耐表示：「我當時心想，怎麼會有人在那樣的年紀就如此成熟穩重呢？」並說：「我真的很感謝他，也從他身上學到了很多。即使到了現在，這依然是我最先想起的一段回憶。」言語間流露出對朴志訓特別深厚的情感與敬意。





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