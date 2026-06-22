《菜鸟伙房兵》李洪耐透露迷上朴志训的原因！私下互动曝光：大赞他成熟稳重、从不喊苦

演员李洪耐谈及出演韩剧《菜鸟伙房兵》的主角朴志训，毫不吝惜地给予高度赞赏。

15日，李洪耐在首尔江西区 TVDaily 办公室接受采访，分享了许多拍摄期间的故事。剧中，尹东贤（李洪耐 饰）虽然一路都在伙房兵岗位上服役，却因味觉能力不足、料理实力欠佳，经常做出让哨所官兵闻之色变的黑暗料理。之后他遇见姜成宰（朴志训 饰），重新学习面对料理的态度，并逐渐提升厨艺，这段成长历程也获得观众好评。



李洪耐透露，在正式拍摄前，剧组曾安排他与朴志训一起接受料理训练。

他表示：「从刀工、炒锅技巧，到海带汤、明太鱼炖菜、炸猪排，我们都事先亲手做过并进行准备。」不过他笑著补充：「但因为角色设定上不能太会做菜，所以我其实没有学得特别认真。」引发现场一阵笑声。



也因此，他目前的实际厨艺仍停留在能简单下厨的程度。此外，他认为剧中最好吃的一道料理就是明太鱼炖菜。

在拍摄现场，李洪耐几乎与朴志训共同完成大部分戏份。由於李洪耐比其他演员稍晚加入剧组，而朴志训则早已确定出演，他表示：「我觉得尹东贤这个角色，是因为有姜成宰的存在才得以成立的人物。」



他充满感谢之情的表示：「从第一次见面到最后一天拍摄，朴志训始终引导著我，让我能够一直以尹东贤的身分存在於作品中，并在背后支持著我，给了我很大的力量。」



尤其是在艰苦的拍摄环境下，朴志训始终不曾动摇的模样，让他印象深刻。

李洪耐回忆道：「成宰的戏份比我多得多，体力上的负担肯定也非常大。无论是在炎热的夏天海边，还是在寒冷冬季的山区，一拍就是好几天，即使嘴巴冷到僵硬，还得靠暖暖包慢慢暖开，他也从来没有表现出辛苦的样子。」



他还补充说，朴志训不但没有抱怨，反而经常鼓励身边的人、带动现场气氛，让自己也获得了更多力量。

李洪耐表示：「我当时心想，怎么会有人在那样的年纪就如此成熟稳重呢？」并说：「我真的很感谢他，也从他身上学到了很多。即使到了现在，这依然是我最先想起的一段回忆。」言语间流露出对朴志训特别深厚的情感与敬意。





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