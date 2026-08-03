交往10年要結婚還是分手？徐康俊×安恩真新劇《不是你的戀愛》首波劇照曝光，9月12日揭開10年戀人愛情考驗

終於等到劇照公開！徐康俊×安恩真新劇《不是你的戀愛》首波劇照曝光，兩人首度合作化身10年情侶，已經開始期待9月12日首播了！

KBS新劇《不是你的戀愛》講述一對相愛10年的戀人，在即將步入婚姻之際，卻因意外出現的新緣分，讓原本穩定的關係產生變化。當愛情從最初的心動逐漸變成習慣與信任，兩人也開始在「結婚」與「分手」之間掙扎，重新面對長久愛情中可能出現的動搖與變化。



徐康俊飾演勳民製藥TF組代理「南宮浩」，是一名兼具親和力、幽默感與溫暖魅力的男人。他與戀人李彌都相愛10年，彼此分享過無數回憶與生活點滴，早已認定未來會一直同行。然而，當他察覺戀人眼神中的細微變化後，原本堅定的愛情也開始出現動搖。



安恩真飾演電影導演「李彌都」，曾因大學畢業作品受到國際矚目，是備受期待的新銳導演。然而，現實壓力讓她接連面臨挫折，逐漸失去往日光芒。與南宮浩相愛10年的陪伴成為她最大的依靠，但意外闖入的新情感，也讓她開始在熟悉的愛情與未知的悸動之間徬徨。



除了兩位主角外，李周安飾演律師「韓泰承」，原本因工作與李彌都產生衝突，卻在相處過程中逐漸被她堅韌的一面吸引；趙雅蘭則飾演南宮浩的職場後輩「朴秀雅」，與南宮浩有著特殊過去，再次相遇後也讓他的內心產生變化。四名角色之間交織出的情感關係，將成為劇情的重要看點。



公開劇照中，南宮浩與李彌都在餐廳面對面而坐，自然的眼神交流與自在氛圍，展現出交往多年的戀人之間才有的信任與熟悉感，同時也流露出關係即將改變的微妙情緒。劇照曝光後也引發網友熱烈討論，紛紛留言：「兩人狀態都太好了」、「終於等到這部了」、「安恩真越來越漂亮」、「徐康俊好帥」、「兩人真的好搭」等，期待兩人首次合作擦出的火花。



製作團隊表示：「《不是你的戀愛》是一部描繪長久相愛的戀人們都曾感受過情緒的寫實愛情劇，希望大家能期待徐康俊與安恩真展現出的10年情侶默契，以及其中逐漸產生的微妙情感變化。」那就一起期待9月12日首播啦！

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