視帝南宮珉結婚4年當爸了！愛妻陳雅凜驚爆「即將臨盆」，7月新戲回歸化身奶爸戰神！

南韓演藝圈神仙眷侶再傳頂級好消息！根據 18 日韓媒報導，南宮珉的妻子陳雅凜目前已進入懷孕後期，即將生產。 目前她正非常小心翼翼地調養身體，並專注於胎教之中。

隨著喜訊引爆網路，南宮珉與陳雅凜的所屬經紀公司 NKM Film 也火速發表官方聲明：「演員陳雅凜目前正以健康與安定為最優先考量，全力專注於胎教之中; 並與丈夫南宮珉演員一同抱持著感恩的心，喜悅地準備迎接珍貴新生命的到來。」



經紀公司也特別說明，由於這屬於藝人的個人隱私領域，具體細節較難對外一一說明，還請各界多多包涵與諒解。

回顧兩人的神仙愛情，他們是在 2015 年因拍攝南宮珉自編自導的短篇電影《Light My Fire》結緣，以導演和女主角的身分擦出愛火，隨後發展為戀人關係。 在低調甜蜜地交往 7 年後，於 2022 年 10 月正式步入婚姻禮堂。 如今結婚滿 4 年（加交往共 9 年），小倆口終於迎來了愛的結晶，正式解鎖人生的全新身分！



不只家有喜事，南宮珉在本業上更是瘋狂開掛！他所主演的 KBS 2TV 全新週末劇《婚姻之後》已定檔於 7 月 4 日迎來首播，飾演一名面臨離婚危機的男子，為了營救遭到綁架的妻子，被迫與喪心病狂的罪犯展開驚心動魄的生死搏鬥。



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