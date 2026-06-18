视帝南宫珉结婚4年当爸了！爱妻陈雅凛惊爆「即将临盆」，7月新戏回归化身奶爸战神！

南韩演艺圈神仙眷侣再传顶级好消息！根据 18 日韩媒报导，南宫珉的妻子陈雅凛目前已进入怀孕后期，即将生产。 目前她正非常小心翼翼地调养身体，并专注於胎教之中。

随著喜讯引爆网路，南宫珉与陈雅凛的所属经纪公司 NKM Film 也火速发表官方声明：「演员陈雅凛目前正以健康与安定为最优先考量，全力专注於胎教之中; 并与丈夫南宫珉演员一同抱持著感恩的心，喜悦地准备迎接珍贵新生命的到来。」



经纪公司也特别说明，由於这属於艺人的个人隐私领域，具体细节较难对外一一说明，还请各界多多包涵与谅解。

回顾两人的神仙爱情，他们是在 2015 年因拍摄南宫珉自编自导的短篇电影《Light My Fire》结缘，以导演和女主角的身分擦出爱火，随后发展为恋人关系。 在低调甜蜜地交往 7 年后，於 2022 年 10 月正式步入婚姻礼堂。 如今结婚满 4 年（加交往共 9 年），小俩口终於迎来了爱的结晶，正式解锁人生的全新身分！



不只家有喜事，南宫珉在本业上更是疯狂开挂！他所主演的 KBS 2TV 全新周末剧《婚姻之后》已定档於 7 月 4 日迎来首播，饰演一名面临离婚危机的男子，为了营救遭到绑架的妻子，被迫与丧心病狂的罪犯展开惊心动魄的生死搏斗。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻