逃稅風暴未完結！車銀優全額補繳130億韓元後反悔？「壓線提訴願」開闢稅務第二戰場

演員車銀優今年初被爆出涉嫌利用母親成立的空殼公司進行不當節稅（逃稅爭議），已於 4 月全額補繳了約 130 億韓元稅金並發表道歉聲明。然而據韓媒最新報道，車銀優在上月初向國稅廳租稅審判院遞交了不服申請，主張對補繳金額有異議。

據悉，車銀優是在收到國稅廳繳稅通知書起算「90天內」的法定最後期限前，壓線提交了訴願申請書。對此，車銀優所屬社Fantagio表示由於案件仍在進行中，難以透露具體細節。



認錯道歉全是假的？「稅務戰爭」開打第二回合

回顧事件，韓國國稅廳於去年春季展開大動作調查，認定車銀優透過其母親位於江華島的「紙上公司」進行不當節稅，最初開出高達 200 億韓元的罰單，後經重新核算扣除重複課稅後，確定為 130 億韓元。當時正在服兵役的車銀優在今年 4 月上旬宣佈已繳清欠稅，並發文道歉坦承自己確實有疏忽，強調不會逃避責任。

至此，車銀優的逃漏稅爭議似乎告一段落，不料事隔幾個月，車銀優卻硬槓上國稅廳，令事件迎來新局面。所謂「不服申請」，就是納稅人認為「國稅廳徵稅有誤」，因而向政府提出取消徵稅的行政審判程序。



壓線翻案全因「算盤精」？每天光利息就吃掉280萬

為什麼明明繳了錢、也道歉了，卻又要提出訴願？業界人士分析，背後主因是為了避開驚人的「滯納加算稅」。

根據韓國稅法，若接到稅單卻未在期限內繳納，每天必須支付 0.022% 的加算稅。以車銀優欠繳 130 億韓元來計算，只要拖延一天，光是加算稅就超過 280 萬韓元！因此，他選擇先乖乖把錢繳清止血，再利用法定的 90 天深思熟慮，決定是否提出不服申請。



網痛罵「雙面人」 專家反應兩極

雖然法律層面上是正當權利，但這波「悄悄翻案」的操作卻引爆了韓國民眾與網友的怒火。輿論痛批：「當初發長文道歉說會反省，結果等熱度過了又去提訴願，根本是雙面人！」、「觀感差到極點，好感度全掉光」。不過也有部分網友與法律專家挺他，認為如果課稅過程真的有疑慮，爭取自身權利合法合情，交給法院判定最公平。

由於這類百億級別的稅務爭議案件，審理時間平均長達一年以上，預計最終結論要等到明年 1 月車銀優退伍後才會出爐。若租稅審判院判車銀優勝訴，他將能爽快拿回這 130 億韓元；但若遭到駁回，這場官司恐怕還得一路打進行政法院。

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