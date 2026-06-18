鄭俊河揪「BTS Jin親哥」出遊啦：兄弟倆笑起來簡直一個樣

韓国綜藝咖鄭俊河最近在個人YouTube頻道上公開了全新一集的旅遊實境內容，帶著一群好友殺到加平進行兩天一夜的消暑之旅。 不過讓粉絲們眼睛一亮的，不只是清涼的玩水行程，而是這趟出遊成員名單，居然出現了超級大彩蛋！

眼尖的觀眾發現，巴士上除了傳統酒博士全真雅、主廚明賢智、歌手鄭基高、Baby V.O.X成員李姬珍與沈恩真，以及舞者Jay Black和Merry等各領域好友外，竟然還有一個讓K-pop粉絲瘋狂的面孔——沒錯，正是BTS成員Jin（金碩珍）的親哥哥金碩重（音譯）！



當鄭俊河熱情介紹這位「特別來賓」時，還不忘搞笑補充一句「他弟弟就是BTS的Jin啦」，讓現場氣氛瞬間沸騰。 而金碩重本人則是露出靦腆笑容，禮貌地向大家打招呼。 雖然他沒有特別做什麼，但不少網友看了影片後都忍不住驚呼：「那個笑眼、那個臉型，和Jin真的太像了吧！」兄弟倆的神韻實在太像，難怪一出場就成為全場焦點。



其他成員看到金碩重也是又驚又喜，紛紛熱情歡迎他的加入，車內氣氛頓時變得超融洽。 其實這不是金碩重第一次在螢光幕前亮相，過去他就曾透過綜藝節目和YouTube頻道被介紹是「Jin的親哥」，早已累積一些小名氣。 還記得2020年時，Jin更是在百忙之中親自擔任哥哥婚禮的主持人，當時兄弟倆深厚的情誼還一度成為話題，讓粉絲大讚超有愛。

這次金碩重難得現身鄭俊河的旅遊企劃，再度證明鄭俊河在演藝圈中的人脈真的不是開玩笑的，連「世界彈」成員的家人都請得動，實在令人佩服！

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