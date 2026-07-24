李帝勳強風中與粉絲同歡大喊「此生難忘」〜願為美食來台Long Stay，親自宣布《信號2》今年即將公開

同為7月壽星，演員李帝勳今日來台歡慶百貨一周年，熱愛愛心飯撒的他，在晚間刮著大風的戶外場地，身著米色西裝登場，立即對台下數百位粉絲們愛心大放送，更透露自己今年3月曾來台會粉絲，沒多久後又接到此活動邀約，讓他有整整兩個月都期待著再度來台。

今日受颱風外圍環流影響，晚間天氣刮著大風更不時飄起雨滴，在百貨的頂樓舉辦小型粉絲見面會的李帝勳，雖然髮型都被吹亂了仍藏不住好心情，只是非常擔心粉絲們淋到雨。不過在戶外場地舉辦見面會，李帝勳說自己也是第一次，雖然刮著大風，但讓他覺得是此生難忘的經驗。





李帝勳也回答粉絲們便利貼上所寫的問題，被問到最愛的台灣零食是什麼？他表示自己非常喜愛牛軋餅，總是忍不住一直吃，也透露自己平時不太吃零食的母親也非常喜歡，所以這次他打算帶很多回去孝敬媽媽。粉絲們也很關心歐巴近期是否有新作品？李帝勳也直接宣布，大家已經敲碗了10年的《信號2》終於也將在今年公開，請大家繼續期待。而李帝勳也透露自己正在拍攝新的法庭喜劇，預計在明年初也會與大家見面。





接下來李帝勳也與全場粉絲們大玩Balance Game二選一，並品嘗台灣美食。一開始入口的鹽酥雞就讓他露出滿足表情，他更說自己就是為了這個才希望能常常來台！吃到小籠包的時候，更是一顆接一顆停不下來，更仰頭大喊「瘋了！也太好吃〜」也分享自己在第一次來台時，就直衝小籠包名店去品嘗，所以他腦海中能夠代表台灣的美食，第一名就是小籠包。接下來他也品嘗了蔥抓餅、蜂蜜蛋糕以及鳳梨酥，每一樣都讓他讚不絕口，還說台灣美食實在是一輩子都吃不完，甚至覺得自己滿適合在台灣生活長住的！



粉絲們也非常喜愛李帝勳的戲劇作品，台上背景音樂一出，李帝勳就低聲重現「5238，現在出動！」讓粉絲們不禁尖叫了起來，他更重現第三季中堪稱最會跳舞的女團經紀人「結尾妖精」畫面，做完還害羞地遮起臉來，相當逗趣。最後他也與百貨同慶一周年，切下蛋糕，更表示希望百貨的第二周年、第三周年也能夠都邀請他來到這裡與粉絲同樂！下台前歐巴又來一陣依依不捨的飯撒，並表示自己會努力演出更好的作品與大家見面，希望很快再度回到台北。



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