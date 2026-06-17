朴志训《菜鸟伙房兵》收视7.6%亮眼收官！大结局惊现姜成宰「新任务」彩蛋，剧迷疯狂敲碗第二季

这部真的好精彩！一路陪著姜成宰成长，看著他从青涩新兵一步步成为可靠的伙房兵，真的让人又感动又不舍。大结局看完完全不想跟江临哨所说再见啊！

《菜鸟伙房兵》改编自同名网路漫画，讲述一名用菜刀代替枪、用围裙代替弹药带的伙房兵，踏上改变人生的旅程，最终成为传奇的军事喜剧。最终回全国收视率达7.6%，较前一集再度上升，虽未超越第5集创下的最高收视7.9%，仍以亮眼成绩收官，为这部作品画下圆满句点。



16日播出的最终回中，姜成宰（朴志训 饰）因未能守住江临哨所，导致一路陪伴他的「厨师状态栏」消失，并在失去能力加持的情况下，迎来师团长杯军队伙食料理大赛最终1对1决胜战。面对最大的危机，他没有选择退缩，而是相信自己的味觉、双手累积的经验，以及父亲曾给予的教导，重新找回属於自己的力量，并以「家常菜」为主题完成一道充满心意的料理。



最终，姜成宰的真诚打动评审，三位长官品尝后甚至感动落泪，让他成功逆转获胜。不仅守住江临哨所，也再次证明自己即使没有特殊能力，依然能靠努力成为真正的伙房兵。看著他从初入军队时青涩又笨拙的新兵，一步步成长为能独当一面的伙房兵，让许多观众也跟著感受到满满感动。

更让剧迷惊喜的是，结局最后姜成宰竟再次收到全新任务：「传奇的开始，请成为在干部餐厅受到认可的伙房兵吧！是否要开始进行？」这个充满期待感的彩蛋，也彷佛暗示姜成宰的故事仍未真正结束，让不少剧迷看完后纷纷敲碗第二季，留言表示：「好想看第二季啊」、「很温馨的结尾，希望会有第二季」、「这部真的好好看」、「集数太少了啦」等，满满都是对作品的不舍与期待。



而朴志训也透过《菜鸟伙房兵》展现出截然不同的魅力，将姜成宰从青涩的新兵到可靠伙房兵的成长过程细腻呈现。无论是面对危机时的坚定眼神，还是角色逐渐成熟的情感变化，都让观众留下深刻印象，也让许多粉丝更加期待朴志训未来带来更多精彩作品。



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