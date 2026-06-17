豪華卡司公開！崔宇植、文佳煐、許南俊、姜漢娜共演漫改劇《鯨魚星》譜寫1926京城動盪愛情史

由演員崔宇植、文佳煐、許南俊，以及劉宰明、姜漢娜、金麗珍、孔升妍等實力派演員們共同出演的tvN全新韓劇《鯨魚星》，將譜寫動盪時代的熾烈愛情故事，消息一出立刻引發熱烈關注。

tvN新劇《鯨魚星》改編自同名人氣網漫，以1926年的京城為背景，講述親日派家中的女僕許水兒，在救起落海的獨立運動家姜義賢後所展開的故事。在動盪混亂的時代中，描繪年輕人將彼此的祖國與摯愛，交織出一段熾烈動人的愛情篇章。目前已確定預計於2027年首播。



▼崔宇植飾演獨立運動家姜義賢，角色雖身為親日派之子，卻依然堅守信念與純粹愛情，在受壓迫的時代中不曾動搖。



▼文佳煐則飾演親日派家中的女僕許水兒，因緣際會救下姜義賢後，人生與情感都產生了深刻變化。



▼許南俊飾演獨立運動家宋海水。他背負失去家人的傷痛，為了大義持續前行，並與許水兒命運般地交織在一起，為劇情增添緊張感。



▼劉宰明飾演姜義賢的父親、親日派人物姜根亨，成為全劇核心衝突的關鍵人物。他是一名與日本勾結、企圖利用兒子實現野心的人物，預計將展現強烈存在感。



▼姜漢娜飾演獨立運動家韓妍京，即使承受失去家人的悲痛，依然不放棄追求獨立理想，展現堅韌意志。



▼金麗珍則飾演咖啡廳「鯨魚星」老闆黃善任。該咖啡廳是獨立運動家們的據點，而她也成為溫暖守護眾人的精神支柱。



▼孔升妍將以特別出演身分登場，飾演許水兒曾侍奉的千金小姐呂贇花。雖然個性有些冷傲，卻擁有複雜細膩的情感層次，預計將以短暫戲份留下深刻印象。



製作團隊表示：「這將是一部描寫在連發聲都充滿危險的年代裡，年輕人為了守護各自的愛情與信念而勇敢前進的故事。」並透露了作品的核心方向。《鯨魚星》預計於2027年在tvN首播。

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