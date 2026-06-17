豪华卡司公开！崔宇植、文佳煐、许南俊、姜汉娜共演漫改剧《鲸鱼星》谱写1926京城动荡爱情史

由演员崔宇植、文佳煐、许南俊，以及刘宰明、姜汉娜、金丽珍、孔升妍等实力派演员们共同出演的tvN全新韩剧《鲸鱼星》，将谱写动荡时代的炽烈爱情故事，消息一出立刻引发热烈关注。

tvN新剧《鲸鱼星》改编自同名人气网漫，以1926年的京城为背景，讲述亲日派家中的女仆许水儿，在救起落海的独立运动家姜义贤后所展开的故事。在动荡混乱的时代中，描绘年轻人将彼此的祖国与挚爱，交织出一段炽烈动人的爱情篇章。目前已确定预计於2027年首播。



▼崔宇植饰演独立运动家姜义贤，角色虽身为亲日派之子，却依然坚守信念与纯粹爱情，在受压迫的时代中不曾动摇。



▼文佳煐则饰演亲日派家中的女仆许水儿，因缘际会救下姜义贤后，人生与情感都产生了深刻变化。



▼许南俊饰演独立运动家宋海水。他背负失去家人的伤痛，为了大义持续前行，并与许水儿命运般地交织在一起，为剧情增添紧张感。



▼刘宰明饰演姜义贤的父亲、亲日派人物姜根亨，成为全剧核心冲突的关键人物。他是一名与日本勾结、企图利用儿子实现野心的人物，预计将展现强烈存在感。



▼姜汉娜饰演独立运动家韩妍京，即使承受失去家人的悲痛，依然不放弃追求独立理想，展现坚韧意志。



▼金丽珍则饰演咖啡厅「鲸鱼星」老板黄善任。该咖啡厅是独立运动家们的据点，而她也成为温暖守护众人的精神支柱。



▼孔升妍将以特别出演身分登场，饰演许水儿曾侍奉的千金小姐吕贇花。虽然个性有些冷傲，却拥有复杂细腻的情感层次，预计将以短暂戏份留下深刻印象。



制作团队表示：「这将是一部描写在连发声都充满危险的年代里，年轻人为了守护各自的爱情与信念而勇敢前进的故事。」并透露了作品的核心方向。《鲸鱼星》预计於2027年在tvN首播。

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