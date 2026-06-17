金宇彬愛的視角！申敏兒新片VIP試映會「老公偷拍照」流出，網友全被甜暈：這是真愛

金宇彬愛妻模式全開！日前他日在個人社群平台上無預警po出一張照片，雖然沒有任何文字說明，但照片內容已經讓網友全瘋了——原來是老婆申敏兒主演的電影《瞳孔》VIP試映會現場。

畫面中可以看到申敏兒、金南喜、李承龍、金英雅以及導演廉智鎬，正在向到場支持的親友與觀眾打招呼。而這張照片之所以引爆話題，正是因為金宇彬為了替愛妻加油，婚後首次正式在公開現身場合現身。



金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，去年12月終於修成正果、結為夫妻。 當天金宇彬一進到戲院，看到站在最邊邊的申敏兒，立刻拿起手機狂拍老婆，完全是「寵妻魔人」上身，閃瞎眾人。

不僅如此，金宇彬連紅毯拍照環節也沒缺席，展現滿滿的「愛妻」風範。 他穿著黑色皮衣外套，一身時尚帥氣打扮，加上招牌暖男顏值，一出場就成為焦點。 更圈粉的是，他對於粉絲的簽名要求來者不拒，還大方比出手指愛心，離開會場前也繼續幫粉絲簽名，從頭到尾親切又有禮貌，讓人看了心暖暖。 看到金宇彬這麼義氣相挺老婆新作品，不少網友直呼「這就是真愛」、「最佳老公典範」。



電影《瞳孔》是一部懸疑驚悚片，劇情描述因為遺傳疾病逐漸喪失視力的「瑞珍」（申敏兒 飾），在追查雙胞胎妹妹死亡疑雲的過程中，逐漸揭開驚人真相。 該片將於本月24日在韓國正式上映。

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