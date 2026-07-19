RESCENE Woni打破IVE張員瑛霸榜記錄，登頂「7月女團個人品牌聲譽榜」！魔性迷因「巨濟呀吼」全網瘋傳、逆襲Melon第一

K-pop 女團勢力再度洗牌！韓國企業聲譽研究院於 19 日公布 2026 年 7 月最新「女團個人品牌聲譽」榜單，結果跌破所有人眼鏡：從今年 3 月起連續霸榜 4 個月的 IVE 張員瑛，這次竟然被無情超車，而奪下這屆冠軍寶座的，就是來自女團 RESCENE 的成員 Woni！

逆襲神話！小公司女團成員狂飆 90% 登頂榜首

根據大數據顯示，Woni以總分 7,962,989 的品牌聲譽指數奪冠，與今年 6 月相比大幅暴漲了 89.84%；張員瑛本月以 7,490,203 稍微下滑 0.65% 屈居亞軍，Karina 則以 5,618,919 位居季軍。

分析 Woni 的品牌關鍵字，發現「漂亮、溝通、逆襲」等詞彙出現頻率極高，熱搜詞則圍繞在「LOVE ATTACK、李宣旼（合作 YouTube 的人氣諧星）、Pretty Girl」，正面評價比率更是高達嚇人的 91.26%！與此同時，同團成員 Minami 這次也強勢殺進第五名。這群沒資源、沒背景的女孩，到底是怎麼把頂流前輩們通通變成「手下敗將」的？



差點查無此人！因一句魔性「巨濟呀吼」引發人氣奇蹟

回顧 RESCENE 的出道史，簡直是一部血淚逆襲史。作為超小型經紀公司THE MUZE娛樂於2024年推出的五人女團，首張迷你專輯主打歌〈Love Attack〉在 Melon 日榜只開出慘不忍睹的第 904 名，出道初期幾乎零曝光，打歌節目更是慘到只上過一次《音樂銀行》。



命運的轉折點就發生在今年 3 月！Woni 的官方 YouTube 頻道上傳了一支名為「對辣妹的姿態進行了學習」的影片，成員 Minami 搞笑扮成日本辣妹教導 Woni 如何以辣妹的姿態行事和講話。Woni 當下打趣說：「如果這樣子去巨濟市（Woni故鄉）一定會被罵！」結果 Minami 下秒竟極度陽光地對鏡頭甜笑道：「巨濟，呀吼！」



這句「呀吼（ヤッホー）」原本是日文好友見面時打招呼的用語，類似英文的「Hi」或「Hey」。沒想到的是，配上Minami軟萌又魔性的無厘頭口音，瞬間引爆病毒式傳播！全網社群瞬間被洗版，大家瘋狂跟風玩起「首爾，呀吼！」、「釜山，呀吼！」的 meme。

隨著迷因火速翻紅，原先跌入谷底的歌曲〈Love Attack〉也被「撈回來聽」，今年6月進入Melon月榜第8，7月8日更登上Melon TOP100冠軍。而6 月的串流播放量比 5 月暴漲 584.1%，收聽人數飆升255.02%，證實這波熱度早就突破同溫層、擴散到全南韓大眾！



首次登頂音源榜！RESCENE翻紅狂吸全網流量、攜手地方政府雙贏

眼看歌曲逆勢上榜，RESCENE順水推舟，在 6 月 18 日帶著辣妹風的〈LOVE ATTACK〉重返《M Countdown》舞台；7 月 8 日更乘勝追擊，推出翻唱二代傳奇女團 KARA 經典神曲的特別單曲〈Pretty Girl〉，將五代團的青春活力與二代團的集體回憶完美結合，話題度再次衝上雲霄。



甚至連巨濟市官方都主動邀請 RESCENE 擔任宣傳大使，跳脫以往硬梆梆的政府文宣，改用時下最夯的 Shorts、Reels 短影音合作，成功將網路流量變現，達成地方政府與逆襲女團的「最強雙贏」！這場由一句「呀吼」引發的演藝圈奇蹟，看來還會繼續燒下去！



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