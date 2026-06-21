申敏兒開釋李泳知拋「防暈船金句」：結婚越晚越好！甜嫁金宇彬首登《雖沒菜》，驚爆「這警訊」代表愛錯人

這根本是神仙級的「戀愛導師」降臨！去年底剛與金宇彬結束 10 年愛情長跑、正式升格人妻的浪漫喜劇女王申敏兒，近日驚喜作客網綜《雖然沒準備什麼菜》。 新婚不久的她在節目中開啟「清醒大姐頭」模式，面對向她吐露結婚焦慮的李泳知，一針見血地瘋狂輸出戀愛金句，每條建議都既真摯又實用，引發廣大網友共鳴。

李泳知向申敏兒送上遲來的結婚祝賀，坦言自己對結婚這件事感到困惑：「有些人談了很久卻不結婚，有些人交往很短時間就閃婚了。 我很好奇，到底要在什麼時候，才會產生『就是這個人，我要跟他結婚』的確信呢？」

對此，申敏兒語出驚人地回答：「我覺得，結婚這件事是越晚越好。 應該多談一些戀愛。」 她接著解釋，這並不是說要去見很多不同的人，而是要在談戀愛的過程中，了解自己遇到特定類型的人時會有什麼反應，留出充分審視自己的時間：「在結婚之前，要在戀愛中充分思考自己和這個人在一起時的模樣。 真的不要太早結婚。」



這時李泳知調皮地靈魂拷問：「那姐姐以前談過很多次戀愛嗎？」申敏兒立刻比出「噓」的手勢，機智笑回：「現在問這個已經沒有意義了啦！」瞬間引爆現場笑聲。



當李泳知大發少女心，直呼希望未來的結婚對象能像 Disney 電影一樣，額頭上直接寫著「結婚對象」，申敏兒再度一針見血地指出，其實女生的直覺超準：「當事人內心深處會知道對方不適合結婚，只是因為太喜歡對方而不肯承認罷了。」

她隨後更嚴肅地分享了判斷「對的人」的關鍵指標：「朋友關係也是一樣。 有些朋友雖然在一起時很快樂，但卻完全無法放鬆。 千萬不要把『有趣』和『健康的關係』給混淆了。 如果你和某人見面時很開心，但第二天發現身體不舒服，那就代表你在這段關係中太過用力、太辛苦了。」

李泳知坦白稱，自己的真實個性其實超認生，但因為很想當一個好人，平時都表現得非常積極主動，然而第二天就會累癱不想聯絡任何人，因此經常被誤解是「雙面人」。 申敏兒暖心開導說，這些誤解隨他們去就好，真正對泳知好的人一定能夠理解她，隨後自嘲道：「我坐在這裡好像道士一樣（答疑解惑）耶！」



事實上，申敏兒這番關於健康關係的言論，完全就是她和金宇彬之間愛情的最佳寫照。 兩人自 2015 年大方認愛，尤其是金宇彬在 2017 年不幸確診鼻咽癌、全面中斷演藝活動時，申敏兒始終不離不棄地陪伴在側，兩人歷經生死考驗、堅定相守了將近 10 年，終於在去年底正式步入婚姻殿堂，早已成為演藝圈令人動容的佳話。



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