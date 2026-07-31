BTS 2026世界盃舞台裝拍出天價！Jimin一件上衣飆破1.5億，整團貢獻慈善拍賣近半金額

還記得今年美加墨世界盃足球賽決賽中場秀上，防彈少年團（BTS）炸翻全場的演出嗎？當時七位成員穿的舞台裝，現在通通變成拍賣會上的搶手貨，而且價格高得嚇人！

根據《紐約時報》報導，國際拍賣行佳士得（Christie's）日前舉辦了一場「One Goal」線上慈善拍賣，為FIFA全球公民教育基金募款。結果BTS成員Jimin穿過的那件襯衫以11萬美元（約1.5億韓元）成交，直接登上全場最高價寶座。



這次為期一週的拍賣總共募得65萬2630美元，而BTS七位成員在中場秀穿過的行頭，七件加起來竟然就賣了30萬美元——BTS一個團就包辦了整場拍賣將近46％的金額，這帶貨力跟影響力真的不是開玩笑的。



除了Jimin的襯衫，其他成員的配件同樣搶翻天：V的圍巾與柾國的夾克各以4.62萬美元成交、Suga的褲子拍出了3.3萬美元的價格、J-hope的手套2.86萬美元、RM的靴子1.98萬美元，Jin的皮帶也拍出1.65萬美元，七件行頭加起來足足貢獻了整場拍賣近一半的收益。

Jimin的襯衫成交價與這次拍賣的另一件焦點拍品——本屆世界盃決賽實際用過的比賽用球——並列最高價。其他名人捐出的收藏品也陸續成交，包括流行天后夏奇拉收到的梅西簽名球衣（6.6萬美元）、瑪丹娜在開幕表演戴過的指套（4.18萬美元），以及小賈斯汀的球鞋（2.64萬美元）。



這次拍賣的所有收益將全數捐給FIFA全球公民教育基金，用來幫助弱勢地區的孩子獲得教育與足球資源。只能說，BTS的舞台魅力不僅當下震撼全球粉絲，連穿過的衣服都能變成幫助世界更好的力量，人氣跟愛心都給好給滿啦！

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