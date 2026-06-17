郑敬淏、秀英恋情告吹内幕曝光！圈内早泄端倪「女方片场憔悴、男方绝口不提她」

韩国演艺圈公认的「长寿情侣」郑敬淏与秀英日前无预警宣布结束长达14年的恋情，让不少粉丝震惊不已。

但根据多名演艺圈相关人士及YT频道爆料，其实两人的感情早已出现裂痕，分手绝非临时起意，甚至早在对外公开前，身边亲友就已经嗅到不对劲。

说起这一对，过去可是不少人心中「模范情侣」的代名词，没想到如今却走上各奔东西的路。 早在前阵子，就有眼尖网友发现两人默默在社群上取消追踪彼此，当时分手传闻就已经甚嚣尘上。 不过根据爆料圈内普遍认为他们实际决裂的时间点，恐怕比官方声明来得更早。



秀英的状态更是藏不住。 据悉，她在拍摄新戏《偶像疯子》期间，剧组工作人员就私下议论，说她脸色明显憔悴、心事重重。 虽然有人觉得是角色比较沉重的关系，但她连休息时间都提不起劲，完全没有以往的开朗活力，让身边的人都相当担心。 如今分手消息一出，大家才恍然大悟，原来当时种种迹象都是有原因的。



而郑敬淏这边同样低调到不寻常。 还记得去年底他上好友孝渊的YouTube节目时，整场话变得超少，更让粉丝讶异的是，以前动不动就会放闪、把秀英挂嘴边的他，这次却从头到尾对女友两个字绝口不提。 现在回头看，那时候两人关系恐怕就已经降到了冰点。



至於分手消息要怎么公开，双方似乎也有不同想法。 据传郑敬淏方面希望能低调处理、让风波静静过去，但秀英这边则倾向把关系果断厘清、尽快对外说明。 虽然协调过程中有些微的意见不合，但最后彼此还是顾及对方未来，决定同步整理社群状态，一起对外认了分手。



两人在本月9日透过经纪公司发出的声明，证实「结束了14年的恋人关系，并决定往后以好的同事身分继续为彼此应援」。 虽然结局让许多人感叹，但近15年的陪伴相处，依旧是演艺圈中难得的一段缘分。

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