金在中震撼告白：「為了我未來的孩子，已經冷凍精子了」崔振赫&尹施允也深聊結婚與二胎話題《新品上市便利餐廳》

《新品上市便利餐廳》中，金在中、崔振赫、尹施允毫無保留的真心對話即將大爆發。

15日播出的 KBS2 綜藝節目《新品上市便利餐廳》中，被稱為「亞洲中心」與「國民孝子」的金在中，邀請摯友崔振赫、尹施允、柳善皓到家中作客。

尤其金在中、崔振赫、尹施允三人都是1986年生的同齡好友，從戀愛、結婚到未來二胎計畫，尺度遊走邊界的真實對話，讓錄影現場瞬間沸騰。



這天，金在中特地親手為朋友們準備了養身料理。再加上四位暖男一起完成的料理菜色，讓餐桌更加豐盛，而四人用餐時展現出的完美顏值，也讓《新品上市便利餐廳》成員們&工作人員們全程露出燦爛笑容。



伴隨著精緻料理，四位男生的單身話題也持續展開。尤其當聊到「結婚」時，崔振赫與尹施允突然語出驚人地表示：「某種程度上，也是因為媽媽，所以沒辦法結婚。」讓所有人都大吃一驚。當金在中無法理解時，尹施允更公開過去戀愛時，母親曾出現的意外反應，震撼全場。兩人遲遲猶豫結婚的真正原因，也引發關注。



關於未來孩子的深入話題也持續進行。金在中謹慎透露：「男人也應該好好為未來的孩子做準備。」並坦言自己已為了健康的下一代進行了精子冷凍。對此，同齡好友崔振赫也展現高度興趣，不斷瘋狂提問。主持人 Boom 雖然大讚金在中的事前準備相當周全，但金在中卻搖頭表示：「我覺得再也不會做第二次了。」背後原因也令人相當好奇。

此外，1986年生的哥哥們毫無顧忌的聊天內容，讓2002年生的忙內柳善皓露出的反應，同樣成為不可錯過的笑點。四位男人真誠的煩惱與愉快的聊天內容，將於15日《週五棒球》轉播結束後播出的 KBS2《新品上市便利餐廳》節目中公開。

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