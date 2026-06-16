金在中大萤幕新作《绅士：恶鬼的窃窃私语》挑战萨满题材：「嘴上虽说不相信但似乎心里仍在意」

首度挑战萨满题材并在电影中饰演一位巫师的歌手兼演员金在中，电影新作品《绅士：恶鬼的窃窃私语》即将上映，他也提到了自己对於巫术的看法，被问到是否相信？他表示虽然嘴上说不相信，但心里似乎还是有点相信。

金在中在最近的访谈中提到，自己跟粉丝们聊天沟通的时候，也曾经讨论过「为什么会相信那个（法术）」，在不知不觉中似乎就去算了命，去看了生辰八字等等，也提到自己以前真的有一次非常迫切想问事情，还曾经去拜访过所谓古代议政府的后代之类的知名法师童子。



金在中也被问到是否真正请人跳过大神？他也坦言的确有，而且他表示做一场这样的法事其实不便宜，最基本都要1000万韩元起跳，他也笑谈自己过往的人生曾经历许多风波，非常恳切的希望借助某些力量，所以就花钱做了这些法事。接著被问到「所以运势因此好转了吗？」金在中斩钉截铁地回答「并没有」惹来全场大笑，他表示当时的法师对於他的过去说得相当准确，甚至说出很多只有他才知道的事情，但对於未来的预测并没有相当精准。



此外，很多人也问金在中在拍摄后是否有见到鬼？他表示自己的精神很强大，有了上面提到的议政府经验之后，让他更加清楚自己遇到困难时如何稳住心理状态。他笑说虽然之前那一次求神并没有成功，但也让他领悟到很多事情，人在迫切的时候总会想求助某些力量，譬如虽然不是基督徒却想寻找上帝，所以他学到的就是在寻求神的帮助之前，先为自己寻找答案。



金在中也提到，偶尔想听听积极的正面评价，所以想去看看生辰八字，不过他也不讳言，大家都知道金在中从小就被收养，真正的生辰八字跟后来得到的应该是不同的，不过也根据心情来听取建议，如果有些不好的事情自己也会多多小心提防，没什么坏处。

《绅士：恶鬼的窃窃私语》是一部恐怖题材电影，讲述了去日本神户废神社考察的3名大学生消失后，巫师明镇（金在中饰）揭开事件真相，与奇异的恶鬼对抗的故事。这也是金在中时隔14年再度回归大萤幕的作品，更是首度挑战巫师角色，本片将於6月17日在韩国上映。

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