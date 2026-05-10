拒見生父、丟掉書信！金在中首談軍中往事，揭領養身世坎坷成長路：我沒器量原諒他

金在中 近日登上綜藝《做家務的男人們 2》，首度公開一段埋藏於軍旅生涯的揪心回憶。 面對同樣擁有複雜家庭背景的後輩 Takuya（寺田拓哉），金在中卸下心防，坦言自己至今仍無法原諒生父，直率且真實的告白令觀眾心疼不已。

軍中拒見生父、信件也沒留：我沒那麼大方

金在中在 3 歲時被領養，成長過程中有過不少艱辛。 節目中他提到，看到 Takuya 在日本與闊別 25 年的生父重逢後陷入混亂，讓他感同身受。 金在中首度披露：「我入伍當兵時，那位自稱是我生父的人曾來部隊要求面會。」

當時部隊詢問他的意願，金在中果斷拒絕：「我說我不想見。」最後對方留下了書信，但金在中冷靜地表示：「那封信我現在也沒留著。」他對 Takuya 感嘆道：「我沒有你那樣的勇氣，也沒有原諒他的氣度。 原諒一個人真的不容易，到現在我都覺得自己沒那個器量，我覺得你真的很了不起。」



曾因生母與養父母鬧僵：最不該傷害家人

Takuya 擔心與生父見面會傷害繼父與母親的感情，因此不敢告知。金在中立即否定這一想法，提醒互相關心可能變成互相傷害：「我們在擔心家人，而家人則是在擔心我們。」

金在中更自爆曾因「偷見生母」引發家庭風暴。 他回憶道：「以前我曾瞞著家人偷偷跟生母見面，結果被發現後家裡鬧翻了，家人甚至說出『帶了奇怪的孩子回來』這種話。」

金在中表示，隨著時間流逝誤會已化解，與家人的關係也變得更加堅固，並建議Takuya對繼父坦誠相見，才能迎來真正的平靜。



韓網憤怒力挺：生父哪來的臉？ 在中太了不起！

節目播出後，韓國論壇湧現大量聲援金在中的留言，更有不少人對其生父的行為感到憤怒：「是因為棄養的孩子出名了才找回來吧？ 如果出道前就找他，我才服氣」、「生父到底是哪來的臉啊？ 金在中的心理素質真的強大」、「經歷過這麼多坎坷的事，還能長得這麼優秀，在中真的太了不起了！」、「能感覺到他是真心想幫 Takuya 走出困境，有這樣的哥哥在身邊真好。」



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