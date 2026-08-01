第五屆青龍系列大獎獲獎名單公開：金高銀淚崩擒大賞，《菜鳥伙房兵》成最大贏家

韓國第五屆青龍系列大獎（Blue Dragon Series Awards/青龍電視賞）於7月31日下午盛大舉行，現場眾星雲集，堪稱電視劇屆的盛會。

金高銀擒大賞，淚謝前輩

憑藉《柔美的細胞小將3》與《妳和其餘的一切》兩部作品同時入圍的金高銀，最終風光抱回最高榮譽「大賞」。她上台時忍不住落淚，感性表示：「能在這裡見到平時難得碰面的前後輩，真的很榮幸又開心。看到自己參與的兩部作品同時入圍最佳作品獎，已經很自豪了。」她謙虛說會把這個獎當作是鞭策自己更努力的動力，並想起一路以來提攜她的前輩們：「能跟在優秀的人身邊學習，是我最大的幸運，希望有一天我也能成為那樣的前輩。」



金高銀也強調從不認為演戲是理所當然的事：「每次接到作品，我都帶著迫切感和責任感全力以赴。我會繼續努力，讓大家看到演員金高銀更多不同的面貌，請多多給我機會，未來我也會更加拚命。」

《菜鳥伙房兵》三冠王，朴志訓無緣成最年輕視帝

戲劇類最高榮譽「最佳作品獎」由《菜鳥伙房兵》拿下，該劇同時包辦男配角獎（尹敬浩）與OST人氣獎（IVE 安俞真），一口氣奪得三項大獎，堪稱本屆戲劇類大贏家。不過，本屆最年輕視帝入圍者朴志訓可惜未能獲獎，空手而歸。



視帝后各有所屬，朴海秀、申惠善封王稱后

戲劇類男主角獎由《稻草人》的朴海秀奪下，女主角獎則頒給《莎拉的真偽人生》的申惠善。男、女配角獎分別為尹敬浩（《菜鳥伙房兵》）與朴寶京（《莎拉的真偽人生》）；新人獎部分，戲劇類男新人賞由金載原（《柔美的細胞小將3》）獲得，女新人賞是全昭映（Girigo：奪命許願）



【第五屆青龍系列大獎 完整得獎名單】

大賞：金高銀《柔美的細胞小將3》、《你和其餘的一切》

最優秀作品獎：《菜鳥伙房兵》

最佳男主角：朴海秀《稻草人》

最佳女主角：申惠善《莎拉的真偽人生》

最佳男配角：尹敬浩《菜鳥伙房兵》

最佳女配角：朴寶京《莎拉的真偽人生》

最佳新人男演員：金載原《柔美的細胞君 3》

最佳新人女演員：全昭映《Girigo：奪命許願》

綜藝·教養部門獲獎名單

最優秀作品獎：《母胎單身戀愛大作戰》

最優秀男綜藝人：金元勳《SNL Korea》

最優秀女綜藝人：金淑《Screwballs》

優秀男綜藝人：朱宇宰《Screwballs》

優秀女綜藝人：鄭伊朗《姊妹咖啡》

新人男綜藝人：金奎元《SNL Korea》

新人女綜藝人：沈姿潤《辦公室職員 2》

特別獎項

人氣明星獎：高胤禎、邊佑錫、劉在錫、李秀智

OST 人氣獎：安宥真

國際偶像獎：高胤禎

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