韓星品牌評價六月榜出爐！《我的王室死對頭》主角全上榜！許楠儁打敗朴志訓、林知衍奪冠

韓國企業評價研究所近日公布2026年6月份的電視劇演員品牌聲譽排行榜，這次調查針對從5月16日到6月16日之間播出的劇集中、共100位演出者進行分析，總共採集了超過9746萬筆品牌大數據，不過相較於五月的1.16億筆，整體數據下降了約16.44%。

拿下第一名寶座的是最近在SBS《我的王室死對頭》中表現亮眼的許楠儁，品牌聲譽指數達到696萬1862分。 細項表現上，參與指數196萬8853分、媒體指數185萬7853分、溝通指數164萬3601分、社群指數149萬1556分。 大數據關聯分析顯示，網友對他最常出現的反應是「有魅力」、「強烈」、「暖心」，主要關鍵字則包括「我的王室死對頭」、「林知衍」、「浪漫喜劇績優股」，正面評價比例高達94.05%。



緊追在後的第二名是朴志訓，品牌聲譽指數608萬0469分，細項分別為參與指數133萬5649分、媒體指數136萬3300分、溝通指數164萬3643分、社群指數173萬7876分。



第三名則由林知衍拿下，品牌聲譽指數549萬7553分，細項為參與指數100萬6306分、媒體指數170萬4854分、溝通指數130萬2427分、社群指數148萬3967分。



韓國企業評價研究所所長具昌煥分析指出，這個月的電視劇演員品牌大數據比上個月減少了16.44%，細項來看，品牌消費下降了12.58%、話題性下降14.16%、溝通下降11.96%、擴散程度更是一口氣掉了26.53%。

目前一起演出《我的王室死對頭》的許楠儁與林知衍雙雙衝進前三名。 許楠儁在劇中一人分飾兩角，同時詮釋「車世界」與「李賢」兩個角色; 林知衍則飾演「申瑞理」與「姜團心」，演技實力備受肯定，人氣也直接反應在這次榜單上。



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