BOYNEXTDOOR日本人氣再升級！《HOME》空降Oricon週榜冠軍、韓日成績都耀眼

人氣男團 BOYNEXTDOOR 憑藉首張正規專輯，登上日本Oricon週榜冠軍，狂賀！！！

根據日本 Oricon 於16日公布的數據，BOYNEXTDOOR 首張正規專輯《HOME》在發行首週售出約15萬9000張，奪下「週專輯排行榜」冠軍。藉此，他們也延續了在日本發行的主要專輯皆躋身該榜單前段班的亮眼成績。



這張專輯由全體成員共同參與歌曲創作，將從練習生時期至今的經歷與情感融入作品之中，是一張帶有自傳色彩的專輯。成員們提升音樂參與度，展現更進一步擴展的實力，也讓這張作品更具意義。



在韓國國內市場方面，《HOME》同樣交出亮眼成績。根據Hanteo Chart統計，專輯發行首週銷量突破108萬張，自第三張迷你專輯起開始的百萬銷量紀錄，已連續四張作品達成。此外，專輯也登上韓國Apple Music「熱門專輯」排行榜冠軍。

主打歌〈VIRAL〉在發行後隨即以Melon日榜第68名起步，之後持續呈現上升趨勢。隨著音樂節目舞台曝光增加，排名穩步攀升並成功打入前30名，同時也在Apple Music「Today’s Top 100：韓國」排行榜名列前茅。



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