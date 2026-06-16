BOYNEXTDOOR日本人气再升级！《HOME》空降Oricon周榜冠军、韩日成绩都耀眼

人气男团 BOYNEXTDOOR 凭藉首张正规专辑，登上日本Oricon周榜冠军，狂贺！！！

根据日本 Oricon 於16日公布的数据，BOYNEXTDOOR 首张正规专辑《HOME》在发行首周售出约15万9000张，夺下「周专辑排行榜」冠军。藉此，他们也延续了在日本发行的主要专辑皆跻身该榜单前段班的亮眼成绩。



这张专辑由全体成员共同参与歌曲创作，将从练习生时期至今的经历与情感融入作品之中，是一张带有自传色彩的专辑。成员们提升音乐参与度，展现更进一步扩展的实力，也让这张作品更具意义。



在韩国国内市场方面，《HOME》同样交出亮眼成绩。根据Hanteo Chart统计，专辑发行首周销量突破108万张，自第三张迷你专辑起开始的百万销量纪录，已连续四张作品达成。此外，专辑也登上韩国Apple Music「热门专辑」排行榜冠军。

主打歌〈VIRAL〉在发行后随即以Melon日榜第68名起步，之后持续呈现上升趋势。随著音乐节目舞台曝光增加，排名稳步攀升并成功打入前30名，同时也在Apple Music「Today’s Top 100：韩国」排行榜名列前茅。



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